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BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Ein Jahr Bundesregierung: Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Berlin (ots)

"Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung zeigt sich aus Sicht des Groß- und Außenhandels vor allem eines: Die wirtschaftspolitischen Antworten bleiben hinter den Herausforderungen zurück. Die vielen Baustellen liegen seit Jahren auf dem Tisch - eine wirksame Antwort der Bundesregierung bleibt weiterhin aus. Der Mittelstand ächzt unter immer neuen Bürokratielasten sowie hohen Arbeits- und Energiekosten. Deshalb sind Entlastungen in diesen Bereichen unbedingt notwendig. Die Unternehmen gewinnen keine Planungssicherheit, da die Strukturprobleme nicht angegangen werden. Anstatt sich in Grabenkämpfen zu verlieren, erwarte ich im zweiten Jahr von der Regierung endlich Mut zu grundlegenden Reformen", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich des ersten Amtsjahres der Bundesregierung.

Jandura weiter: "Die Bundesregierung ist mit dem Anspruch gestartet, Fortschritt zu organisieren und Orientierung zu geben. Ein Jahr später zeigt sich, dass guter Wille allein nicht reicht. Deutschland lebt von Verlässlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. In beiden Bereichen geht es seit Jahren bergab: überdurchschnittlich hohe Energiekosten, eine schlechte Infrastruktur und eine stetig anwachsende Bürokratiebelastung. Unternehmen reagieren darauf mit Zurückhaltung - sowohl bei Investitionen als auch bei Standortentscheidungen. Das ist kein kurzfristiger Effekt; so verfestigen sich strukturelle Nachteile."

"Die Weltlage verschärft zusätzlich die Situation unserer Händlerinnen und Händler. Die Krise am Golf sorgt für steigende Transportkosten, was zu höheren Preisen für die Verbraucher führt. Die Auswirkungen sind zunehmend spürbar. Auch nach einer Öffnung der Straße von Hormus werden uns diese Effekte in den kommenden Monaten weiter belasten. Für einen Aufschwung sieht es derzeit düster aus. Für das kommende Jahr wünsche ich mir daher dringend, dass es der Bundesregierung gelingt, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu schließen", so der Unternehmer abschließend.

Pressekontakt:

Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell

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