BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Presseeinladung: LOAD 2025 -

Infrastruktur in Deutschland: Fit für die Zukunft?

Berlin (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Deutschland steht im Zentrum der Neuordnung des Welthandels - doch Straßen, Schienen, Energie und digitale Netze sind vielfach nicht auf die Anforderungen der Zukunft ausgelegt. Gleichzeitig drängen Technologie-Start-ups in Handel und Logistik nach vorn.

Wie fit ist unsere Infrastruktur für die globalen Märkte von morgen?

Darüber diskutieren führende Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, NGOs und Politik auf der LOAD 2025.

Wir begrüßen unter anderem Tarek Al-Wazir MdB (Vorsitzender des Verkehrsausschusses, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie und Verkehr a.D.), Christian Hirte MdB (Parlamentarischer Staatssekretär in Bundesministerium für Verkehr) und Matthias Magnor (Vorstandsvorsitzender BLG Logistics Group).

Mittwoch, 24. September 2025

09:00 - 13:00 Uhr

Verbändehaus, Am Weidendamm 1a, 10117 Berlin

Bitte akkreditieren Sie sich bis 17. September 2025 unter diesem Link.

Mehr Informationen sowie das Programm finden Sie unter Load-Konferenz.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell