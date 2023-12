BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Scheitern des Mercosur-Abkommens wäre vertane Chance

"Für die Außenhandelsnation Deutschland wäre das Scheitern des Mercosur-Abkommens ein schwerer Schlag. Mit der überraschenden Ablehnung des Abkommens erweist die scheidende argentinische Regierung ihrem Volk einen Bärendienst. Auch für unsere Volkswirtschaft wäre eine Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen EU und Mercosur dringend nötig.

Die EU und der Mercosur brauchen jetzt schnell einen Plan B, um weiterhin eine Einigung erzielen zu können. Es darf nicht sein, dass dieses für uns so wichtige Handelsabkommen auf den letzten Metern an einer solchen politischen Verantwortungslosigkeit scheitert. Wir appellieren an die EU-Kommission und die Bundesregierung, weiter alles daran zu setzen, doch noch ein Übereinkommen zu erzielen. Am Besten direkt mit einer neuen argentinischen Regierung.

Ein endgültiger Zusammenbruch der Verhandlungen wäre für beide Seiten eine große, vertane Chance. Ohne Abkommen wird Europa zwangsläufig in Lateinamerika geoökonomisch gegenüber unseren globalen Wettbewerbern den Anschluss verlieren. "

Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zum aktuellen Stand der Mercosur-Verhandlungen.

