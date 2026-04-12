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NDR-Verbraucherformat “Die Tricks mit Bio und Öko” deckt auf: Bio Erdbeeren sind nicht immer Bio

Hamburg (ots)

Der Umsatz von Bio-Produkten stieg im letzten Jahr rasant. Überwiegend kaufen Verbraucher Bio-Waren aus Supermärkten und Discountern. Der Boom der Nachfrage lässt die Importe aus dem Ausland steigen. Halten sich hier alle an die vorgegebenen Regeln?

Die NDR-Verbraucherredaktion kaufte Bio-Erdbeeren in Supermärkten, Discountern und Bio-Supermärkten und ließ sie in einem akkreditierten Labor untersuchen. Das Ergebnis der Stichprobe: Vier von neun Produkten sind auffällig. Die Erdbeeren von Lidl sind laut den Untersuchungsergebnissen nachweislich mit Kunstdünger angebaut worden und damit keine Bio-Erdbeeren. Die naturalcool Erdbeeren von Demeter, die Erdbeeren von Dennree und die gefriergetrockneten Krümel Erdbeeren von Heimatgut zeigen ebenfalls Hinweise auf Kunstdünger – damit ist auch hier das Bio-Label fragwürdig.

Mit den Ergebnissen konfrontiert antwortet Lidl auf die NDR-Recherche, dass der verantwortliche Lieferant bio-zertifiziert sei. „Das entsprechende Zertifikat einer akkreditierten Kontrollstelle liegt uns vor. Daher können wir die Vorwürfe nicht nachvollziehen!“

Die Firma Demeter erwidert, dass die Chargen der Tiefkühl-Erdbeeren aus der Türkei stammen und der Lieferant bio-zertifiziert sei. Sie könnten die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Die Düngung sei: „Gründüngung … zusätzlich eine Düngung mit tierischer Biomasse“.

Auch die Erdbeeren von Denree stammen aus der Türkei. „Die Düngung erfolgte ausschließlich gemäß der EU-Bio-Verordnung“, erklärt die Firma.

Heimatgut bezieht seine Rohware aus China: „Die eingesetzten Düngemittel in unserer Lieferkette sind im ökologischen Landbau zugelassen“.

Dr. Markus Boner von Agroisolab weiß aus Erfahrung, dass gerade im Ausland die Informationsketten zu den Bio-Produkten oft sehr lückenhaft sind: „Wir hoffen natürlich, dass die europäischen Bio-Standards eingehalten werden. Wenn wir in China zum Beispiel nachfragen, bekommen wir häufig gar keine Informationen geliefert, wie gedüngt worden ist.“

Mehr dazu in unserer Sendung „Die Tricks mit Bio und Öko“ mit Jo Hiller am 13.04.2026 um 21.00 Uhr im NDR Fernsehen

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