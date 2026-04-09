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100 Folgen „Käpt’ns Dinner“: Jubiläumsausgabe mit Sandra Maischberger

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Hamburg (ots)

Die NDR Sendung „Käpt’ns Dinner“ feiert Jubiläum: Am 17. April 2026 um 00.00 Uhr zeigt das NDR Fernsehen die 100. Ausgabe des Talkformats aus dem Museums-U-Boot im Hamburger Hafen. Zum Jubiläum empfängt Michel Abdollahi Journalistin und Moderatorin Sandra Maischberger. Die neue Staffel mit zehn Folgen startet eine Woche zuvor, am 10. April 2026.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: „Michel Abdollahi hat einfach ein gutes Gespür für Menschen – und genau das merkt man bei ‚Käpt’ns Dinner‘ sofort. Er stellt Fragen, die echtes Interesse zeigen und lässt seinen Gästen Zeit. Die Nähe im U-Boot schafft auch schnell eine persönliche Nähe. So entstehen seit zehn Jahren Gespräche mit einer besonderen Tiefe, die gleichzeitig auch urkomische Momente haben können. Genau das macht den Reiz der Sendung aus.“

Michel Abdollahi: „Dieses U-Boot macht etwas mit Menschen. Aus Alltag wird plötzlich Aufmerksamkeit. Für mich ist das die Essenz von ‚Käpt’ns Dinner’: Zeit haben, zuhören, sich wirklich begegnen. Meine Gäste und ich loten aus, wohin es führt, wenn Menschen sich offen und neugierig begegnen. Ich bin dem NDR enorm dankbar, dass er uns die Zeit dafür gibt.“

In der Jubiläumsfolge spricht Sandra Maischberger über ihre glückliche Kindheit in Italien, die Liebe zu schlechten Actionfilmen und ihr erstes selbst verdientes Geld. „Es gab damals einen wahnsinnig netten Redaktionsleiter, der, glaube ich, unter mir ein bisschen gelitten hat, weil ich halt einfach so ein junger Hase von der Schule war - also gerade 19 geworden. Er versuchte, mich so ein bisschen zu domestizieren, und ich habe ihm wohl auch etwas Ärger gemacht, immer eine laute Klappe gehabt und sehr viel mehr vorgegeben, als ich eigentlich konnte. Aber es hat einfach einen großen Spaß gemacht”, so Maischberger über ihre Anfänge. Die preisgekrönte Journalistin tritt selten als Gesprächsgast auf – prägt aber seit den 1990er-Jahren den deutschen Journalismus durch ihre Interview- und Talkformate; jeden Dienstag und Mittwoch begrüßt sie bei „maischberger" Gäste aus Politik, Wirtschaft und Journalismus.

Zum Staffelauftakt am 10. April ist Choreograf, Model und Jury-Ikone Bruce Darnell zu Gast. Mit Michel Abdollahi spricht er über seinen ungewöhnlichen Weg aus der US-Armee in die Modewelt bis ins deutsche Fernsehen, von Rassismus, Verletzlichkeit und der Entscheidung, sich von keinem Etikett der Welt festlegen zu lassen. Weitere prominente Gäste der Staffel sind die preisgekrönte Schauspielerin Meltem Kaptan und der Entertainer und TV-Darsteller Julian F. M. Stoeckel.

„Käpt’ns Dinner“ steht für intensive Begegnungen in ungewohnter Umgebung. Seit einem Jahrzehnt kommen Menschen aus Politik, Kultur und Gesellschaft in einem ausrangierten U-Boot im Hamburger Hafen mit „Käpt’n“ Michel Abdollahi ins Gespräch, wie man es sonst kaum erlebt: ohne Bühne, ohne Distanz, ohne Ausweichmöglichkeiten. Gast der ersten Ausgabe am 9. September 2016 war Klaus Wowereit, der ehemalige Bürgermeister von Berlin.

Sendetermine: Die erste Ausgabe der zehnten Staffel „Käpt’ns Dinner” mit Bruce Darnell läuft am 10. April um 00.00 Uhr im NDR Fernsehen. In der 100. Folge am 17. April um 00.00 Uhr begrüßt Michel Abdollahi Sandra Maischberger. Beide Sendungen sind anschließend in der ARD Mediathek und als Audio-Podcast bei ARD Sounds verfügbar.

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