PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sozialverband Deutschland (SoVD) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Sozialverband Deutschland (SoVD)

SoVD zum Internationalen Tag der älteren Generation: Schluss mit dem Alten-Bashing!

Berlin (ots)

Seit 1990 wird am 1. Oktober der Internationale Tag der älteren Generation begangen und ist gerade für den SoVD ein wichtiges Datum, denn Altersdiskriminierung ist zunehmend verbreitet. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier mahnt an: "Derzeit erlebt die ältere Generation in den Medien, von der Wissenschaft und der Politik viel Gegenwind. Wir sagen: 'Schluss mit dem Alten-Bashing'! Denn viel zu oft wird verkannt, wie viel ältere Menschen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten - in den Familien, in der Nachbarschaft oder im Ehrenamt. Der 1. Oktober ist für den SoVD darum ein guter Anlass, danke zu sagen. Alt zu sein ist keine Last für die Gesellschaft oder den Staat, sondern eine Chance und eine unerlässliche Form der Unterstützung."

Ohne ältere Menschen würden fast sechs Millionen Menschen allein im Ehrenamt fehlen, dazu noch weitere in der häuslichen Pflege. "Die meisten Pflegebedürftigen möchten zuhause betreut werden. Um dies zu ermöglichen, benötigen sie und ihre Angehörigen allerdings Hilfe bei der pflegerischen Versorgung. Aber: Viele Betroffene finden keinen Pflegedienst bzw. ihre pflegenden Angehörigen keine ausreichenden Unterstützungs- bzw. Entlastungsangebote. Gerade auf dem Land ist die Lage oft problematisch. Die Folge ist häufig eine Überforderung der pflegenden Angehörigen. Hier muss die Bundesregierung mit einer richtigen und nachhaltigen Pflegereform neue Rahmenbedingungen schaffen", so Engelmeier.

Insgesamt fordert sie eine neue Seniorenpolitik: "Teilhabe, Selbstbestimmung und Lebensqualität älterer Menschen müssen gestärkt werden. Dazu brauchen wir bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum, gute medizinische und pflegerische Versorgung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Bekämpfung von Altersarmut und Diskriminierung sowie die Sicherstellung einer umfassenden Altenhilfeplanung - alles unter Einbeziehung älterer Menschen. Denn eines ist klar: Älter werden wir alle."

Pressekontakt:

SoVD
Sozialverband Deutschland e. V.
Pressestelle
Peter-Michael Zernechel
Pressesprecher (V. i. S. d. P.)
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin
Tel. 030 72 62 22-333
E-Mail: pressestelle@sovd.de
Web: www.sovd.de

Original-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sozialverband Deutschland (SoVD) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Sozialverband Deutschland (SoVD)
Weitere Storys: Sozialverband Deutschland (SoVD)
Alle Storys Alle
  • 12.09.2025 – 14:30

    SoVD begleitet Sozialstaatskommission mit klarer Haltung gegen Kürzungen

    Berlin (ots) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) ist von der Bundesregierung zur heutigen Sitzung der Sozialstaatskommission eingeladen worden. Im Rahmen des Stakeholder-Gesprächs bringt der SoVD seine sozialpolitische Expertise und klare Positionen in den Reformprozess ein. Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier vertritt den Verband persönlich. Der SoVD ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 05:00

    SoVD fordert mehr Tempo beim Hitzeschutz

    Berlin (ots) - Deutschland steht vor einer extremen Hitzewelle - selbst der so nasse Juli war nach Einschätzung der Fachleute deutlich zu warm. Während Hitze in der Vergangenheit vor allem für vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen, Säuglinge und Kleinkinder sowie Beschäftigte im Freien gefährlich war, betrifft sie mittlerweile immer mehr auch Menschen außerhalb dieser ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:37

    SoVD zum aufgeschobenen Behindertengleichstellungsgesetz: Herr Merz, halten Sie Wort!

    Berlin (ots) - Schon in der vergangenen Legislaturperiode wollte die Ampelregierung das überfällige Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) beschließen, daraus wurde wegen Uneinigkeit der Ampelpartner nichts. Nun hat es sich Schwarz-Rot selbst als Topaufgabe ins Sofortprogramm geschrieben. Aber das BGG, welches auch Private zu mehr Barrierefreiheit verpflichten soll, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren