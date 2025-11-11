NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Schleswig-Holstein eröffnet Pop-up-Studio in Neumünster



Was bewegt die Menschen in Schleswig-Holstein? Ab dem 24. November lädt der NDR zum Austausch ins Pop-up-Studio Neumünster ein. Mit dabei sind unter anderem das Schleswig-Holstein Magazin, die Ernährungsdocs und die Sesamstraße. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit den Menschen in Neumünster: Fragen, Hinweise und Kritik sind willkommen.

"Uns ist es wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen - da, wo sie leben und zu Hause sind. Wir wollen wissen, was sie in ihrem Alltag bewegt, welche Themen sie aktuell besonders beschäftigen", erklärt Sabine Doppler, Chefredakteurin von NDR Schleswig-Holstein. "Wir sind gespannt, wie Sie auf uns als NDR in Schleswig-Holstein schauen, was Ihnen gefällt, was Sie anders machen würden und welche Vorschläge, Perspektiven und Ideen Sie haben. Auf die Gespräche freuen wir uns sehr."

Live-Sendungen, Sesamstraße und Talks: Vier Wochen Dialog-Programm für Neumünster

Vom 24. November bis 20. Dezember setzt der NDR das Erfolgskonzept aus Hamburg fort. Im Erdgeschoss der Holsten-Galerie wird aus zwei leerstehenden Geschäften ein temporäres NDR Sende-Studio. Neben NDR 1 Welle Nord, "Schleswig-Holstein 18:00" und dem "Schleswig-Holstein Magazin" bieten auch viele andere Redaktionen wie "DAS! Rote Sofa", die Ernährungs-Docs und die Sesamstraße Angebote zum Austausch an.

Ein Ausschnitt aus dem Programm:

Live erleben, wie Radio gemacht wird mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick in "Moin! Schleswig-Holstein Mittendrin" am 24. November.

Neumünster trifft: Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier - das Moderatorenduo aus dem "Schleswig-Holstein Magazin" im NDR Fernsehen erklärt am 25. November, was eine gute Moderation ausmacht und beantwortet Ihre Fragen.

Am 27. November zeigt Meteorologe Sebastian Wache wie das Wetter ins Fernsehen kommt.

Liveaufzeichnung von „Im Grünen Bereich – Der NDR Gartenpodcast“ am 5. Dezember

NDR Azubis aus verschiedenen Fachrichtungen sind unter anderem am 11. Dezember vor Ort und berichten von ihren Ausbildungen beim NDR.

Am 13. Dezember ist Familientag im Studio mit Bastelangeboten für Kinder.

DAS! Rote Sofa mit NDR Moderatorin Inka Schneider und Dr. Viola Andresen von den Ernährungs-Docs sind am 15. Dezember zu Gast.

Neumünster trifft: das NDR Taucherteam – erfahrene Unterwasser-Kameraleute und -Reporter erzählen am 16.Dezember von spannenden Einsätzen in Ostsee, Nordsee und Co.

Neben bekannten Moderatorinnen und Moderatoren hat sich auch Besuch aus der Sesamstraße angekündigt: Ernie und Bert schauen am letzten Tag der Aktion, 20. Dezember, in Neumünster vorbei.

Innerhalb der Öffnungszeiten stehen im Pop-up-Studio durchgehend Kolleginnen und Kollegen des NDR für Gespräche zur Verfügung und haben ein offenes Ohr für Fragen: Wie wird man eigentlich Journalistin? Wie ruhig muss die Hand eines Kameramannes sein? Und wie sieht ein Radio-Studio von innen aus?

Öffnungszeiten des Pop-up-Studios von NDR SH in Neumünster:

Erdgeschoss der Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster.

Woche 1: Montag bis Sonnabend von 10-18 Uhr

Woche 2: Montag bis Freitag von 11-19 Uhr, Sonnabend von 10-18 Uhr

Woche 3: Montag bis Sonnabend von 10-18 Uhr

Woche 4: Montag bis Freitag von 11-19 Uhr, Sonnabend von 10-18 Uhr

Mehr Infos und das Programm der vier Wochen: https://ots.de/vpXAhn

