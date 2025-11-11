PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Schleswig-Holstein eröffnet Pop-up-Studio in Neumünster

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Was bewegt die Menschen in Schleswig-Holstein? Ab dem 24. November lädt der NDR zum Austausch ins Pop-up-Studio Neumünster ein. Mit dabei sind unter anderem das Schleswig-Holstein Magazin, die Ernährungsdocs und die Sesamstraße. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit den Menschen in Neumünster: Fragen, Hinweise und Kritik sind willkommen.

"Uns ist es wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen - da, wo sie leben und zu Hause sind. Wir wollen wissen, was sie in ihrem Alltag bewegt, welche Themen sie aktuell besonders beschäftigen", erklärt Sabine Doppler, Chefredakteurin von NDR Schleswig-Holstein. "Wir sind gespannt, wie Sie auf uns als NDR in Schleswig-Holstein schauen, was Ihnen gefällt, was Sie anders machen würden und welche Vorschläge, Perspektiven und Ideen Sie haben. Auf die Gespräche freuen wir uns sehr."

Live-Sendungen, Sesamstraße und Talks: Vier Wochen Dialog-Programm für Neumünster

Vom 24. November bis 20. Dezember setzt der NDR das Erfolgskonzept aus Hamburg fort. Im Erdgeschoss der Holsten-Galerie wird aus zwei leerstehenden Geschäften ein temporäres NDR Sende-Studio. Neben NDR 1 Welle Nord, "Schleswig-Holstein 18:00" und dem "Schleswig-Holstein Magazin" bieten auch viele andere Redaktionen wie "DAS! Rote Sofa", die Ernährungs-Docs und die Sesamstraße Angebote zum Austausch an.

Ein Ausschnitt aus dem Programm:

  • Live erleben, wie Radio gemacht wird mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick in "Moin! Schleswig-Holstein Mittendrin" am 24. November.
  • Neumünster trifft: Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier - das Moderatorenduo aus dem "Schleswig-Holstein Magazin" im NDR Fernsehen erklärt am 25. November, was eine gute Moderation ausmacht und beantwortet Ihre Fragen.
  • Am 27. November zeigt Meteorologe Sebastian Wache wie das Wetter ins Fernsehen kommt.
  • Liveaufzeichnung von „Im Grünen Bereich – Der NDR Gartenpodcast“ am 5. Dezember
  • NDR Azubis aus verschiedenen Fachrichtungen sind unter anderem am 11. Dezember vor Ort und berichten von ihren Ausbildungen beim NDR.
  • Am 13. Dezember ist Familientag im Studio mit Bastelangeboten für Kinder.
  • DAS! Rote Sofa mit NDR Moderatorin Inka Schneider und Dr. Viola Andresen von den Ernährungs-Docs sind am 15. Dezember zu Gast.
  • Neumünster trifft: das NDR Taucherteam – erfahrene Unterwasser-Kameraleute und -Reporter erzählen am 16.Dezember von spannenden Einsätzen in Ostsee, Nordsee und Co.
  • Neben bekannten Moderatorinnen und Moderatoren hat sich auch Besuch aus der Sesamstraße angekündigt: Ernie und Bert schauen am letzten Tag der Aktion, 20. Dezember, in Neumünster vorbei.

Innerhalb der Öffnungszeiten stehen im Pop-up-Studio durchgehend Kolleginnen und Kollegen des NDR für Gespräche zur Verfügung und haben ein offenes Ohr für Fragen: Wie wird man eigentlich Journalistin? Wie ruhig muss die Hand eines Kameramannes sein? Und wie sieht ein Radio-Studio von innen aus?

Öffnungszeiten des Pop-up-Studios von NDR SH in Neumünster:

Erdgeschoss der Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster.

Woche 1: Montag bis Sonnabend von 10-18 Uhr

Woche 2: Montag bis Freitag von 11-19 Uhr, Sonnabend von 10-18 Uhr

Woche 3: Montag bis Sonnabend von 10-18 Uhr

Woche 4: Montag bis Freitag von 11-19 Uhr, Sonnabend von 10-18 Uhr

Mehr Infos und das Programm der vier Wochen: https://ots.de/vpXAhn

