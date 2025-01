Stage Entertainment GmbH

Sensationelle Starpremiere: Alexander Klaws begeistert Stuttgarts Musicalpublikum als Dschungelheld Tarzan

Am Abend des 25.01. erlebten die Zuschauer:innen des Stage Palladium Theaters ein Comeback der Extraklasse: Unter frenetischem Applaus performte Alexander Klaws zum ersten Mal nach knapp 8 Jahren wieder in seiner Paraderolle in Disneys Musical TARZAN®: Meterhoch über den Köpfen der Zuschauer sang er die weltberühmten Songs von Musiklegende Phil Collins und traf damit mitten ins Herz der Musicalgäste.

Mit Standing Ovations und kaum enden wollendem Applaus wurde Musicalstar Alexander Klaws bei seiner Stuttgarter Premiere in Disneys Musical TARZAN® gefeiert. Prominente Gäste wie DSDS-Jurymitglied Shona Fraser, Let's-Dance-Teilnehmer Nicolas Puschmann, Moderatorin Tatjana Geßler, Schauspieler Lukas Sauer, Sportgymnastin Magdalena Brzeska, Musicalstar Aisata Blackman und Choreograf Eric Gauthier waren dabei, als Alexander Klaws in seiner Paraderolle ein grandioses Dschungel-Comeback feierte.

2010 verkörperte Alexander Klaws den Dschungelhelden erstmalig im Stage Theater Neue Flora in Hamburg. 2016 spielte er Tarzan im Stage Metronom Theater in Oberhausen. Seine Liebe zu diesem spektakulären Stück blieb über die Jahre ungebrochen, weshalb er sich entschied, die Herausforderung, in bis zu 17 Metern Höhe durch den Zuschauersaal zu fliegen und gleichzeitig zu singen, nun erneut anzunehmen: "Wer Disneys TARZAN® einmal gesehen hat, wird sicher nachvollziehen können, weshalb man immer wieder zu dieser Show zurückkehrt: Die hochemotionale Geschichte von Tarzan, Jane und der Affenfamilie, die als immersive Inszenierung und mit den gefühlvollen Songs von Phil Collins erzählt wird, ist einfach großartig. Hinzu kommt die spektakuläre Luftakrobatik, die das Musical nicht nur besonders, sondern unvergesslich macht. TARZAN® bietet dadurch allen Darstellerinnen und Darstellern die Möglichkeit, ein einmaliges Musicalformat auf die Bühne zu bringen - und genau das macht für mich den Reiz aus", sagt Alexander Klaws und ergänzt: "Man muss aber natürlich unglaublich viel trainieren, da einem die Choreografien in der Luft extrem viel abverlangen. Durch mein vorheriges Engagement bei Winnetou war ich bereits fit, da ich in der Show sehr viel reite. Für Tarzan musste ich aber noch eine ganze Schippe drauflegen."

Weshalb Disneys Musical TARZAN® für Alexander Klaws vor allem die Reise seines Lebens war, erzählt er auch: "Rückblickend kann ich sagen, dass TARZAN® das Beste ist, was mir passieren konnte, denn diese Show war der Beginn mit meiner großen Liebe Nadja Scheiwiller: Bei Disneys TARZAN® habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt drei wundervolle Kinder habe. Sie hat damals die Jane gespielt - und hat mir als meine Flugtrainerin das Fliegen beigebracht. Die Show das erste Mal nach so einer langen Zeit wieder zu spielen, war deshalb sehr ergreifend. Ich habe dabei auch ganz fest an meinen ältesten Sohn Lenny gedacht, der mich immer als Tarzan sehen wollte und während meiner Trainingsphase und der Probenzeit mitgefiebert hatte. Es macht mich unglaublich glücklich und stolz, dass ich noch einmal Teil dieser wundervollen Dschungelreise sein kann und meiner Familie sowie dem Publikum heute einen Tarzan zeigen durfte, der mit mir gereift und gewachsen ist."

Die Star-Spieltage 2025

Alexander Klaws wird an den folgenden Samstagen und Sonntagen* als Tarzan im Stage Palladium Theater zu sehen sein:

Sonntag, 26.01.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 22.02.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 23.02.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 01.03.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 02.03.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 08.03.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 09.03.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 22.03.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 23.03.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 12.04.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 13.04.2025 um 14:00 Uhr

Samstag, 19.04.2025 um 19:30 Uhr

Samstag, 26.04.2025 um 19:30 Uhr

Sonntag, 27.04.2025 um 14:00 Uhr

*Kurzfristige Änderungen in der Besetzung sind vorbehalten, Stage Entertainment kann nicht für einen Auftritt von Alexander Klaws garantieren. Rückerstattung, Stornierung oder ein Umtausch der Tickets bei Änderungen sind ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Informationen zu Alexander Klaws sowie zu Disneys Musical TARZAN® gibt es unter www.musicals.de

