Eva Biringer gewinnt den NDR Sachbuchpreis 2025

Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Eva Biringer für ihr Buch „Unversehrt. Frauen und Schmerz".

Darin zeigt die Autorin, wie weiblicher Schmerz in Medizin und Gesellschaft systematisch unterschätzt wird. Der männliche Körper gilt noch immer als Maßstab – mit Folgen für Diagnose, Therapie und Wahrnehmung, Viele Frauen leiden an chronischen oder zyklischen Schmerzen, die bagatellisiert oder psychologisiert werden. Biringer verknüpft persönliche Erfahrungen mit kulturhistorischer und medizinischer Recherche.

Die Geschichte ihrer Großmutter steht exemplarisch für ein generationsübergreifendes Schweigen über Leid. Schmerz erscheint nicht nur körperlich, sondern als politisches und gesellschaftliches Thema. Klar, wütend und zugleich sensibel fordert Biringer, weiblichen Schmerz endlich ernst zu nehmen – nicht als Schwäche, sondern als Ausdruck struktureller Ungleichheit.

„Unversehrt. Frauen und Schmerz“ ist ein präzises, empathisches Buch über das, was wir zu lange überhört haben.

Als Jury-Vorsitzende überreichte NDR Programmdirektorin Ilka Steinhausen die Auszeichnung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Sartorius Campus.

Die Begründung der Jury:

„Unversehrt ist ein starkes, aufrüttelndes Buch über weiblichen Schmerz. Eva Biringer gibt all jenen eine Stimme, deren Leid zu lange überhört wurde, und zeigt, dass Schmerz kein individuelles Versagen ist, sondern ein politisches Thema“. Die Jury zeichnet dieses Werk aus, weil es „mutig, klug und befreiend ist – ein Aufruf, endlich hinzusehen und die Erfahrung von Frauen ernst zu nehmen.“

Die Jury würdigte neben der Preisträgerin auch die beeindruckenden Leistungen der weiteren Finalistinnen Alena Buyx („Leben und Sterben“) und Susanne Beyer („Kornblumenblau“), deren Beiträge mit großer fachlicher Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz überzeugten.

Am selben Abend wurde in Göttingen außerdem zum fünften Mal der LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation vergeben. Der Science Slam „Wie Licht stärker wird: die Superkraft winziger Partikel“ von Naomi Weitzel, Doktorandin am Institut für Analytische Chemie an der Universität Regensburg, gewann den mit 15.000 Euro dotierten Preis.

Ein Showprogramm mit Auftritten von Sängerin TOKUNBO + Band und dem Science-Rapper

Dr. Lorenz Adlung rundeten die Verleihung des NDR Sachbuchpreises und des LifeScienceXplained-Preises ab. Durch den Abend führten Jan Ehlert, Moderator und Host des NDR Kultur Bücherpodcasts eat.READ.sleep, und Dr. Julia Fischer, Ärztin, Medizinjournalistin und Host von ARD GESUND.

Die Preisverleihung samt Showprogramm ist in voller Länge unter ndr.de/ndrsachbuchpreis zu sehen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ndr.de/ndrsachbuchpreis und www.sartorius.de/lsx

