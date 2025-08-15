NDR Norddeutscher Rundfunk

Schiedsrichterin Fabienne Michel spricht erstmals über sexistische Anfeindungen

Schiedsrichterin Fabienne Michel spricht in der 2. Staffel „UNPARTEIISCH – Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ erstmals über sexistische Diskriminierungen im Stadion. Die 30-Jährige wurde Ende März beim Drittliga-Spiel zwischen dem SC Verl und RW Essen von Essener Fans mit mehreren Gesängen beleidigt, was eine Diskussion über Sexismus im Fußball auslöste.

„Die Dinge, die gesagt wurden, auch in der Intensität, die stehen für sich. Das muss ich gar nicht weiter kommentieren“, sagt Michel in der 5. Folge der Dokuserie. Ihre Hoffnung: „Ich glaube, dass solche Vorfälle helfen können, andere Menschen dafür zu sensibilisieren. Damit meine ich alle. Ich sehe auch ein Stück weit alle in der Verantwortung. Also gar nicht nur diejenigen, die solche Dinge rufen, sondern auch andere Menschen, die im Stadion sind, die so was hören.“

Fabienne Michel ist die einzige Schiedsrichterin in den drei Profi-Ligen im Männerfußball. Nachdem die Sportschau über die Vorfälle in Verl berichtete, erlebte Michel neben der ungewünschten Aufmerksamkeit auch viel Solidarität.

„Was ich auf jeden Fall fürs nächste Mal weiß ist, dass ich von außen Rückhalt habe. Das wusste ich bis dahin nicht. Man fühlt sich erstmal ganz schön allein Und dann zu merken, hey, es gibt andere Menschen, die auch für die Werte einstehen, die das sehen. Das tut gut.“

Die 30-Jährige ließ sich für die 2. Staffel von „UNPARTEIISCH – Deutschlands Elite-Schiedsrichter“ über die Saison 2024/25 begleiten. Die sechs Folgen sind ab heute in der ARD Mediathek zu sehen.

Die lineare Ausstrahlung der ersten drei Folgen ist im Anschluss an die Live-Übertragung des DFB-Pokal-Spiels RW Essen gegen den BVB am Montag, 18. August 2025 im Ersten geplant (Sendezeit: ca. 23:15-00:45 Uhr). Die Ausstrahlung von Folge 4 bis 6 erfolgt am Dienstag, 26. August 2025, im Anschluss an das DFB-Pokal-Livespiel Eintracht Braunschweig gegen den VfB Stuttgart (Sendezeit: ca. 23:05-00:30 Uhr).

„UNPARTEIISCH“ ist eine Produktion von Beckground TV für den Norddeutschen Rundfunk. Autor der Serie ist Tom Ockers.

