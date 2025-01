ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Woche 09/25

Woche 09/25 Montag, 24.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 1.15 Donald Trump: Rückkehr an die Macht USA 2025 „Tycoons - Die Macht der Milliardäre: Russlands Oligarchen“ entfällt 2.00 USA extrem: Rechts, weiblich, radikal Großbritannien 2024 2.45 Elon Musk - Genie und Wahnsinn Träume Großbritannien 2023 „The True Story of Elon Musk“ um 3.00 Uhr entfällt 3.45 Elon Musk - Genie und Wahnsinn Höhenflüge Großbritannien 2023 4.30 Elon Musk - Genie und Wahnsinn Machthunger Großbritannien 2023 Dienstag, 25.02. Bitte Programmänderungen neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Musk gegen Bezos - Wettlauf ins All Frankreich 2022 6.30 Tycoons - Die Macht der Milliardäre Amerikas Superreiche Großbritannien 2022 (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

