ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 05/25 Donnerstag, 30.01. Bitte Programmänderungen beachten: 1.00 neoriginal Bauchgefühl Lena Dramaserie (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 1.10 neoriginal Bauchgefühl Felix Dramaserie (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 1.25 neoriginal Bauchgefühl Tina Dramaserie (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 1.35 neoriginal Bauchgefühl Zoe Dramaserie (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 1.50 neoriginal Bauchgefühl Dr. Roithner Dramaserie (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 2.00 neoriginal Bauchgefühl Wieder Lena Dramaserie (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 2.20 Code 999 Chris Allen Casey Affleck Sgt. Detective Jeffrey Allen Woody Harrelson Irina Vlaslov Kate Winslet Michael Atwood Chiwetel Ejiofor Gabe Welch Aaron Paul Russell Welch Norman Reedus Marcus Belmont Anthony Mackie Franco Rodriguez Clifton Collins Jr. Elena Vlaslov Gal Gadot Regie: John Hillcoat USA 2015 4.05 Haben Sie das von den Morgans gehört? (Did You Hear About the Morgans?) Paul Morgan Hugh Grant Meryl Morgan Sarah Jessica Parker Clay Wheeler Sam Elliott Emma Wheeler Mary Steenburgen Jackie Drake Elisabeth Moss Vincent Michael Kelly Regie: Marc Lawrence USA 2009 5.40 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Einsamkeit (Die Folgen der Serie „The Rookie“ ab 1.00 Uhr wurden auf Freitag, 14.02.2025, verschoben. Weiterer Ablauf ab 5.55 Uhr wie vorgesehen.) Woche 07/25 Dienstag, 11.02. Bitte Programmänderungen beachten: 17.10 The Rookie Der Prozess (vom 11.4.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Tori Garrett USA 2022 17.55 The Rookie Neue Wege (vom 11.4.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Rob Seidenglanz USA 2022 (Die Folgen „Familienbande“ und „Sabotage“ der Serie „The Rookie“ um 17.10 Uhr und 17.55 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Mittwoch, 12.02. Bitte Programmänderungen beachten: 17.15 The Rookie Die Jäger (vom 18.4.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Bethany Rooney USA 2022 17.55 The Rookie Die Henkersmahlzeit (vom 18.4.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Bill Roe USA 2022 (Die Folgen „Risiko“ und „Böses Blut“ der Serie „The Rookie“ um 17.15 Uhr und 17.55 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 13.02. Bitte Programmänderungen beachten: 17.15 The Rookie Der Flüchtige (vom 25.4.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Cherie Nowlan USA 2022 17.55 The Rookie Alte Wunden (vom 25.4.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Lanre Olabisi USA 2022 (Die Folgen „Feuertaufe“ und „Endspurt“ der Serie „The Rookie“ um 17.15 Uhr und 17.55 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 14.02. Bitte Programmänderungen beachten: 17.15 The Rookie Kreuzfeuer (vom 2.5.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Jon Huertas USA 2022 17.55 The Rookie Das Halsband (vom 2.5.2024) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Lucy Chen Melissa O'Neil Tim Bradford Eric Winter Nyla Harper Mekia Cox Wesley Evers Shawn Ashmore Bailey Nune Jenna Dewan Aaron Thorsen Tru Valentino und andere Musik: Jordan Gagne Buch: Alexi Hawley Regie: Roberta Bella USA 2022 (Die Folgen „Licht und Schatten“ und „Überleben“ der Serie „The Rookie“ um 17.15 Uhr und 17.55 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) ------------------------------------------------------- 1.50 The Rookie Rückschlag (Text u. weitere Angaben s. 30.1.2025) 2.30 The Rookie Die Liste (Text u. weitere Angaben s. 30.1.2025) 3.10 The Rookie Die Nackten und die Toten (Text u. weitere Angaben s. 30.1.2025) 3.50 The Rookie Die Transplantation (Text u. weitere Angaben s. 30.1.2025) 4.35 The Rookie Daddy Cop (Text u. weitere Angaben s. 30.1.2025) 5.15 The Rookie Todesurteil (Text u. weitere Angaben s. 30.1.2025) 5.55 Frag den Lesch -6.10 Wie Leben die Erde veränderte (vom 25.11.2014) Deutschland 2014 (Die Serie „Safe House“ 1.50 Uhr wird auf Samstag, 15.02.2025, verschoben. Die Serie „Baugefühl“ ab 4.50 Uhr wurde auf Donnerstag, 30.01.2025, vorgezogen.) Woche 08/25 Samstag, 15.02. Bitte Programmänderungen beachten: 3.40 Safe House Entführung (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 4.25 Safe House Zweifel (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 5.10 Safe House Verdacht (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) 5.55 Safe House -6.45 Abgrund (Text u. weitere Angaben s. 14.2.2025) (Der Spielfilm „Blaze of Glory“ um 3.45 Uhr sowie „Serengeti: Kinder der Sawanne“ entfallen.)

