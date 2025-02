NDR Norddeutscher Rundfunk

Hamburg-Wahl: Spitzenkandidaten der Parteien in zwei Diskussionsrunden im NDR Fernsehen -"Hamburg hat die Wahl"

Am Sonntag, 2. März, wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Welche Partei steht in der Hansestadt für welche Positionen, wer setzt welche Schwerpunkte? Das erklären die Spitzenkandidat*innen am 26. und 27. Februar in zwei Diskussionsrunden "Hamburg hat die Wahl" im NDR Fernsehen.

Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur: "Wir freuen uns, dass wir so kurz vor der Wahl den 30 Prozent noch unentschlossenen Wählerinnen und Wählern mit diesen beiden Sendungen eine Entscheidungshilfe anbieten können."

Anja Günther, Chefredakteurin im NDR Landesfunkhaus Hamburg: "Spannender Endspurt im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf: Wer wissen will, was die Hamburger Parteien fordern und wie sie es umsetzen wollen, der sollte das NDR Fernsehen einschalten!"

Am Donnerstag, 27. Februar, treffen sich die Spitzenkandidat*innen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD zum Triell. In "Hamburg hat die Wahl" diskutieren Katharina Fegebank - Bündnis 90/Die Grünen, Dennis Thering - CDU und Peter Tschentscher - SPD. Die Sendung ist von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im NDR Fernsehen und zeitgleich in der ARD Mediathek zu sehen, das NDR Fernsehen wird dafür regional auseinandergeschaltet. Die Sendung läuft also dort, wo sonst das "Hamburg-Journal" ausgestrahlt wird.

Bereits am Vortag, dem 26. Februar, diskutieren bei "Hamburg hat die Wahl" die Spitzenkandidat*innen der vier kleineren Parteien, Katarina Blume - FDP, Jochen Brack - BSW, Dirk Nockemann - AfD und Cansu Özdemir - Die Linke. Diese Runde läuft von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in Hamburg im NDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

Beide Sendungen werden gemeinsam vom "Hamburg Journal" und von "NDR Info" produziert und von Julia Niharika Sen und Susanne Stichler moderiert.

Termine: 26. und 27. Februar, 18.00 Uhr bzw. 19.30 Uhr

