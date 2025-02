NDR Norddeutscher Rundfunk

"Mein Einsatz - der NDR Feuerwehrpodcast" aus Niedersachsen startet zweite Staffel mit neuer Moderatorin und Serviceteil

Veröffentlichung: Neue Folgen ab sofort wöchentlich in der ARD Audiothek.

Egal ob mitten in der Nacht oder während des Familienfrühstücks, wenn das Handy klingelt, sind Freiwillige Feuerwehrleute sofort im Einsatz. "Mein Einsatz - der NDR Feuerwehrpodcast" stellt die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren aus Niedersachsen und ganz Deutschland in den Mittelpunkt. In der neuen Staffel ab 13. Februar geben die Hosts, Feuerwehrfrau Theresa Balzer und NDR Reporter Torben Hildebrandt, außerdem Tipps für den Umgang mit "brenzligen" Situationen: Wie funktioniert ein Feuerlöscher, wie klappt Erste Hilfe am Unfallort und wie gut schützen Rauchmelder? Der Service rund um Blaulicht-Themen liefert Infos und Tipps für alle, die sicher durch den Alltag kommen wollen.

Die neue Moderatorin Theresa Balzer ist aktive Feuerwehrfrau aus Brome im Kreis Gifhorn. Gemeinsam mit Torben Hildebrandt hat sie in jeder Folge Feuerwehrleute zu Gast - zum Auftakt der 2. Staffel berichten die Helfer von einem verheerenden Brand in einem Krankenhaus, über die dramatische Rettung nach einem Bootsunglück und über einen tragischen Arbeitsunfall mit einem Kartoffelroder. Es geht um Einsätze, die sich für immer ins Gedächtnis eingebrannt haben. Um Einsätze, die dramatisch, vielleicht auch mitunter mal skurril waren.

Feuerwehrleute können sich mit eigenen Fällen bewerben

"Es fasziniert mich, anderen Menschen zu helfen. Es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, im Ehrenamt etwas für die Gesellschaft tun zu können", sagt Theresa Balzer. "Wir geben bei 'Mein Einsatz' den Feuerwehrleuten die Bühne, die sie verdient haben", ergänzt NDR Reporter Torben Hildebrandt. Feuerwehrleute aus ganz Deutschland können sich mit ihren Geschichten bewerben und in der Sendung Einsätze aus ihrer persönlichen Perspektive schildern. Die Redaktion freut sich über Zuschriften unter meineinsatz@ndr.de.

Kurz-Biografien der Hosts

Torben Hildebrandt (43) ist Redakteur beim NDR in Hannover, er berichtet hauptsächlich über Politik und Wirtschaftsthemen. Daneben ist Torben ein Freund der großen Feuerwehrfamilie. Er war als Kind in der Jugendfeuerwehr und ist heute im Heidekreis Fördermitglied in zwei Feuerwehren. Die Idee zum Podcast entstand im Freundeskreis, als Feuerwehrleute von ihren packenden Einsätzen erzählten.

Theresa Balzer (40) ist in der Freiwilligen Feuerwehr Brome aktiv - und zwar im buchstäblichen Sinne. Sie ist Atemschutzgeräteträgerin und Maschinistin, sie ist ausgebildet für Einsätze im Chemikalienschutzanzug, und sie hält auf dem Einsatzleitwagen die Fäden in der Hand. Theresa beherrscht Kettensäge und Motortrennschleifer - und dank des LKW-Führerscheins fährt sie auch die großen Einsatzfahrzeuge.

"Mein Einsatz - der NDR Feuerwehrpodcast" ab sofort in der ARD Audiothek: https://ots.de/TQABxA

