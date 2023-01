NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Produktion "Pisten" ist "Hörspiel des Jahres 2022"

Hamburg (ots)

Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste hat das NDR Hörspiel "Pisten" von Penda Diouf zum Hörspiel des Jahres 2022 benannt. Die Auszeichnung wird am Freitag, 3. März, im Deutschlandfunkhaus in Köln verliehen. Die Produktion wurde bereits von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats Juni 2022 gekürt. In der Begründung heißt es: "'Pisten' von Penda Diouf erzählt von tiefsitzenden, körperlichen wie seelischen Wunden, die nur schwer bis gar nicht verheilen, u.a. weil von ihnen noch immer zu wenig gesprochen wird. Dieser autobiographische Theatermonolog geht unter die Haut, und in der herausragenden Hörspielfassung, inszeniert von Christine Nagel und gesprochen von Abak Safaei-Rad, noch viel mehr."

NDR Programmdirektorin Katja Marx: "Die Produktion Pisten ist ein poetischer Reisebericht, literarisches Glanzstück und bewegendes Hörerlebnis zugleich - und die Auszeichnung als Hörspiel des Jahres absolut verdient."

Die Schauspielerin und Dramatikerin Penda Diouf hat senegalesisch-ivorische Wurzeln und lebt in Frankreich. 2010 reiste Penda Diouf nach Namibia, in das Land Frankie Fredericks, den sie seit Kindheitstagen verehrt hat. Frankie Fredericks hat die ersten olympischen Medaillen für seine Heimat gewonnen. Heimgekehrt ist Penda mit "Pisten", einem poetischen Reisebericht über eine Fahrt ins Herz der Erinnerung. Sie verbindet die Geschichte ihrer eigenen Diskriminierung als Heranwachsende in Frankreich mit der Gewaltgeschichte Namibias während der deutschen Kolonialzeit. "Pisten" ist eine bewegende Hommage an die Opfer des Völkermords und seine Heldinnen und Helden. Zudem offenbart ihr seismografischer Report auch die Situation der nachgeborenen Generation, die sich damit abfinden muss, dass Recht und Gerechtigkeit niemals wiederherstellbar sind. Regie führte Christine Nagel, Sprecherin war Abak Safaei-Rad, die Dramaturgie und Redaktion im NDR lag bei Michael Becker.

NDR Hörspiel "Pisten" zum Nachhören in der ARD-Auidothek: https://www.ardaudiothek.de/episode/ndr-hoerspiel-box/pisten/ndr-kultur/10572069/

