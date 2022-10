3sat

3sat vergibt Silberne Taube beim DOK Leipzig an Faustine Cros für den Film „A Life Like Any Other“

Zum dritten Mal geht eine vom Gemeinschaftsprogramm 3sat gestiftete Silberne Taube beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm an eine Nachwuchsregisseurin oder einen Nachwuchsregisseur. Die Silberne Taube beim "Internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm" 2022 gewinnt Faustine Cros für den Film „A Life Like Any Other“. Mit dem mit 6000 Euro dotierten Nachwuchspreis bei DOK Leipzig bekräftigt 3sat sein Engagement für internationale Regietalente. Ausgezeichnet wird eine Produktion, die maximal die dritte Regiearbeit nach Abschluss der Ausbildung ist.

"3sat ist es eine besondere Freude, in diesem Jahr die Silberne Taube für den besten langen Dokumentar- oder Animationsfilm an eine Regisseurin übergeben zu können“, sagt der stellvertretende 3sat-Koordinator Johannes Dicke anlässlich der Preisverleihung in Leipzig.

In der Begründung der Jury heißt es: Der Film „A Life Like Any Other“ zeichnet das Porträt einer Frau, die mit der Mutterrolle und ihren Anforderungen hadert. „Der Film versucht, den Schmerz einer Familie zu verstehen, und gibt so dem Urschrei von Frauen, Ehefrauen und Müttern überall eine Stimme“, so die Jury. Johannes Dicke, Leiter der Programmplanung bei 3sat, überreichte den Preis der Filmemacherin.

Der Jury für den "Internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm" gehören in diesem Jahr Philippa Kowarsky, Lemohang Jeremiah Mosese, Shireen Seno, Ula Stöckl und Andrei Tănăsescu an.

Das aktuelle Programm zu den Dokumentarfilmen in 3sat finden Sie im 3sat-Pressetreff unter: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/dokumentarfilmherbst-in-3sat-das-programm-zur-47-duisburger-filmwoche und https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/ds/10-jahre-ab-18

