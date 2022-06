NDR Norddeutscher Rundfunk

"NDR Info extra" überträgt Wahl des Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein live im NDR Fernsehen

Termin: Mittwoch, 29. Juni

Hamburg (ots)

Am Mittwoch, 29. Juni steht der CDU-Politiker Daniel Günther im Landtag von Schleswig-Holstein zur Wiederwahl als Ministerpräsident des Landes. Das NDR Fernsehen überträgt die Wahl und die geplante Vereidigung am 29. Juni ab 10 Uhr in einem "NDR Info extra - Ministerpräsidenten-Wahl in Schleswig-Holstein" live aus dem Landtag in Kiel. Gemeinsam mit Romy Hiller führt Julia Stein durch die Sendung, die Leiterin der Abteilung Politik und Investigation beim NDR in Schleswig-Holstein.

Das Radioprogramm von NDR Info berichtet ebenfalls umfassend über die Ministerpräsidenten-Wahl und ist ab 10.00 Uhr live in Kiel dabei. Die Redaktion informiert über das Ergebnis und die Reaktionen sowie über die Vereidigung des neuen Kabinetts. NDR.de übernimmt den Fernseh-Livestream und begleitet die Berichterstattung aus Kiel mit Hintergrundinformationen.

Am Abend: NDR 1 Welle Nord - "Zur Sache" mit Daniel Günther

Sollte Daniel Günther erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden, stünde er vor seiner zweiten Amtszeit. Wie blickt er auf die kommenden fünf Jahre in einer Koalition mit den Grünen - und nunmehr ohne die FDP? Diese Frage würde ab 18.05 Uhr bei "Zur Sache" auf NDR 1 Welle Nord diskutiert, moderiert von Landeshauskorrespondent Stefan Böhnke, auch die Opposition käme in der Sendung zu Wort.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell