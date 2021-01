NDR Norddeutscher Rundfunk

"Allens anners" - Plattdeutscher Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" startet mit Botschafterin Ina Müller

Im Leben kann es ganz schnell "Allens anners" werden - durch die Liebe, einen Zufall, Reisen in andere Zeiten oder auch durch eine Pandemie. Damit bietet das Thema von "Vertell doch mal" 2021 Stoff für viele Geschichten.

NDR Moderatorin und Plattschnackerin Ina Müller ist Botschafterin des 33. Plattdeutschen Schreibwettbewerbs. "In meinem Leben ist ja so vieles so ganz anders gekommen. Von der Apotheke bin ich auf die Bühne gehüpft, von der Bühne ins Fernsehen, das hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht habt ihr ja auch so eine Geschichte, wo alles anders gekommen ist, als erwartet. Schreibt sie doch auf und schickt sie uns!", sagt Ina Müller und fordert gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater auf, sich Geschichten in Plattdeutsch zum Thema "Allens anners" zu überlegen.

Für die in der norddeutschen Tiefebene geborene Sängerin und Fernsehmoderatorin ist Niederdeutsch die Muttersprache. Die Grimmepreisträgerin startete unter anderem mit plattdeutschen Texten ihre Karriere.

Das Mitmachen lohnt sich:

Auf die sieben Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder von mehr als 5.000 Euro.

Zudem werden die 25 besten Geschichten am 4. Juni 2021, pünktlich zur großen virtuellen Gala aus dem Ohnsorg-Theater, als Buch erscheinen.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den "Ü 18" Preis. Das "Ü" ist ein "plattes Ü" und steht für "ünner", spricht also Autorinnen und Autoren unter 18 Jahren an.

Eingereicht werden kann eine niederdeutsch verfasste Kurzgeschichte zum Thema "Allens anners", die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Sie darf nicht länger als eineinhalb DIN A4 Seiten sein (Schriftgröße 12 Punkt, 1,5-zeilig) und muss bis

Sonntag, 28. Februar 2021 (Poststempel), geschickt werden an:

NDR 1 Welle Nord, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 3480, 24033 Kiel;

NDR 1 Niedersachsen, Stichwort "Vertell doch mal!", 30150 Hannover;

NDR 90,3, Stichwort "Vertell doch mal!", 20149 Hamburg;

NDR 1 Radio MV, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 110144, 19001 Schwerin;

Radio Bremen, Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen

oder per Mail an vertell@ndr.de bzw. vertell@radiobremen.de.

Besondere Aktionen im Internet auf www.NDR.de und www.radiobremen.de begleiten den Wettbewerb. Die sechs Siegergeschichten werden am Freitag, 4. Juni 2021, während einer großen virtuellen Gala im Hamburger Ohnsorg-Theater prämiert und von Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters vorgetragen. Die Moderation übernimmt "Plattsnuut" Ilka Brüggemann und die Musik kommt vom Dragseth Trio aus Nordfriesland.

Partner des Wettbewerbs ist auch in diesem Jahr die PNE AG.

Alle Infos zu "Vertell doch mal" 2021 finden Sie auf ndr.de/vertell. Fotos: www.ARD-Foto.de

