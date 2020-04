NDR Norddeutscher Rundfunk

Kalle Blomquist ermittelt wieder: NDR sendet Hörspielklassiker von Astrid Lindgren

Hamburg (ots)

Sendungen: Donnerstag, 2. April, und Freitag, 3. April, jew. 10.00 Uhr und 12.00 Uhr auf NDR Info Spezial

Im Rahmen der Extra-Ausgabe der Kindersendung "Mikado" an "Schultagen ohne Schule" sendet das Digitalprogramm NDR Info Spezial am Donnerstag, 2. April, und am Freitag, 3. April, einen Schatz aus dem Archiv: "Meisterdetektiv Kalle Blomquist" nach Astrid Lindgren. Die Produktion aus dem Jahr 1954 gilt unter Hörspielfans als Klassiker. "Wann immer wir 'Kalle' senden, ist die Begeisterung riesig. Es ist ein zeitloser Stoff, der auch Kinder von heute in den Bann schlägt", so "Mikado"-Redakteur Jörgpeter von Clarenau.

Das Digitalprogramm NDR Info Spezial bietet täglich von Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr ein "Mikado Extra". Weitere Informationen und Angebote unter www.NDR.de/mikado.

1. April 2020/BB

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

Bettina Brinker

Tel.: 040 / 4156-2302

Mail: b.brinker@ndr.de

http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell