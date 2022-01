Allgemeine Zeitung Mainz

Unfassbar

Kommentar von Christian Matz zum Corona-Durcheinander

Mainz (ots)

Was in den vergangenen Tagen in Sachen "Änderung beim Genesenenstatus" und "Gültigkeit der Impfung mit Johnson und Johnson" geschehen ist, ist schwer zu fassen. Erstens, weil man inzwischen praktisch ein Jurastudium absolviert haben muss, um halbwegs rechtssicher sagen zu können, ob man überhaupt ins Restaurant darf - je nach Impfstoff, -zahl, -datum, Alter, Bundesland, Stand der Genesung und Datum des PCR-Tests. Schwer fass- bis unfassbar ist auch, dass solche Regeln von jetzt auf gleich geändert werden - der Begriff "Nacht-und-Nebel-Aktion" beschönigt den Vorgang. Weil solche kurzfristigen, weitreichenden und katastrophal kommunizierten Änderungen tief in die Grundrechte eingreifen. Eben noch gilt man sechs Monate lang als genesen; dann erklärt Gesundheitsminister Lauterbach im Bundesrat, dass die Zeitspanne jetzt vom RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut festgelegt werde; am nächsten Tag steht dann auf der RKI-Webseite, dass man jetzt nur noch drei Monate als genesen gilt. Praktisch ohne Vorwarnung. Begründet wird das mit nachgelieferten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die schon deshalb zweifelhaft sind, weil andere Länder damit ganz anders umgehen. Im täglichen Impfquotenmonitor des RKI heißt es plötzlich auch nicht mehr "vollständig geimpft", sondern "grundimmunisiert". Und viele Johnson-und-Johnson-Geimpfte schließlich, die sich diesen Stoff einst gar nicht ausgesucht haben, gelten über Nacht als ungeimpft oder nicht-mehr-geboostert. Das geht alles so nicht, dieses Verfahren kann und darf auch so nicht bleiben. Und das alles wirft auch ein sehr schlechtes Licht auf den Gesundheitsminister. Um eines ganz zu klar zu sagen: Verantwortlich dafür, dass sich viele erwachsene Menschen noch nicht haben impfen lassen, sind diese Ungeimpften selbst. Darunter sind viele, die die Gefahr durch Corona leugnen - womit sie die Gefahr dramatisch unterschätzen - und viele Feinde unserer Demokratie. Aber dass auch sehr viele vernünftige Menschen nicht mehr wissen, was eigentlich wo, wann und warum gilt - das liegt an solchen Kommunikationskatastrophen wie in den vergangenen Tagen. Unter solchen Vorgängen leidet die Akzeptanz der Corona-Politik insgesamt, sie öffnen zudem Verschwörungstheorien Tür und Tor. Dies ist eine ganz, ganz bittere Erkenntnis.

