Winterwandern in der Ferienzeit: Die schönsten Routen Österreichs

Mit dem wachsenden Angebot an Winterwanderwegen wird eine immer Frage wichtiger: Welche Routen bieten im Winter echten Naturgenuss – und zugleich Sicherheit und Verlässlichkeit?

Eine verlässliche Orientierung bieten jene Winterwanderwege, die mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet sind. Sie stehen für geprüfte Qualität, ermöglichen Winterwandern ohne alpine Risiken und verbinden intensive Naturerlebnisse mit klaren Sicherheitsstandards – ideal für eine aktive Auszeit in den Winter- und Semesterferien.

Österreichs Wanderdörfer haben erneut eine handverlesene Auswahl der schönsten Routen des Landes zusammengestellt. Sie führen durch ruhige Täler oder über Hochebenen, zu markanten Naturhighlights und besonderen Aussichtspunkten.

Diese Winterwanderwege zählen 2026 zu den schönsten in der Ferienzeit:

Top-Tipp: Winterwandern im Paznaun – Ischgl

