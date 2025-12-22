Österreichs Wanderdörfer

Impulstag „Wandern im Winter“: Der neue Winter geht zu Fuß

Bild-Infos

Download

Villach/Wilder Kaiser (ots)

Wenn Schnee zur Ausnahme wird, sucht der Winter neue Wege – und die Branche nach neuen Antworten.

Unsichere Schneelage und Rekordinteresse am Wandern im Winter stellen den Tourismus vor neue Herausforderungen. Der Impulstag „Wandern im Winter“ geht am 15. Jänner 2026 in der Region Wilder Kaiser in seine dritte Runde. Das von Österreichs Wanderdörfer und der Tirol Werbung organisierte Format rückt ein Thema in den Fokus, das unter veränderten Winterbedingungen stark an Relevanz gewinnt.

„Wandern im Winter passiert längst – doch einheitliche Konzepte, Standards und Strukturen fehlen weiterhin. Genau hier setzt der Impulstag an“, sagt Günther Polanz, Wanderexperte von Österreichs Wanderdörfer und Kurator der Veranstaltung.

Fehlender Schnee: Branche sucht Antworten Mehr Infos

Original-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell