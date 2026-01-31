PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Herfords Ex-Bürgermeister Kähler übernimmt Leitung der SGK

Herford (ots)

Der frühere Bürgermeister der Stadt Herford, Tim Kähler (57), übernimmt eine neue Aufgabe: Er soll neuer Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) werden. Wie die "Neue Westfälische" berichtet, wählte der Vorstand der Bundes-SGK Kähler am Freitag, 30. Januar, einstimmig. Die Zustimmung des Parteirats der SPD steht noch aus. Offizieller Start ist der 1. September, wenn der bisherige Bundesgeschäftsführer Manfred Sternberg in den Ruhestand geht.

Mit dem Wechsel rückt der ehemalige Bürgermeister in eine zentrale Schaltstelle der SPD-Kommunalpolitik. Der Bundesgeschäftsführer der SGK nimmt regelmäßig an den Sitzungen der Bundestagsfraktion teil und ist eng in parteiinterne Entscheidungsprozesse eingebunden. Die SGK versteht sich als Interessenvertretung der Kommunalpolitik innerhalb der SPD. "Wir machen die Positionen der Kommunalpolitik stark", sagte Kähler der "Neuen Westfälischen".

Bundesweit zählt die SGK als eingetragener Verein mehr als 20.000 Mitglieder. "Fast jeder Mensch, der ein kommunales Mandat der SPD hat, ist Mitglied", so Kähler. Der 57-Jährige bewegt sich innerhalb des Vereins schon viele Jahre: Er ist neben seiner bisherigen Tätigkeit als Schatzmeister des Landesverbands NRW auch Beisitzer im Vorstand der Bundes-SGK sowie Vorsitzender der SGK im Kreis Herford. Zuvor war er als Referent in Bonn und Berlin für die SGK tätig.

Den vollständigen Artikel lesen Sie hier: https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/herford/24262172_Tim-Kaehlers-neuer-Job-Vom-Herforder-Rathaus-in-die-erste-Reihe-der-Kommunalpolitik.html

