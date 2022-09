Neue Westfälische (Bielefeld)

Energiekrise: NRW will mehr Biogas produzieren

Bielefeld (ots)

Düsseldorf. Die schwarz-grüne NRW-Landesregierung setzt im Zuge der Energiekrise auf die verstärkte Produktion von Biogas. Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) sieht in der Ausweitung der Biogasproduktion ein "notwendiges Instrument", um der aktuellen Energie-Knappheit zu begegnen und mehr Versorgungssicherheit zu schaffen. Eine kurzfristige erhöhte Produktion sei "durchaus realistisch". Das sagt Neubaur NW.de, dem Online-Portal der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische".

Neubaur erwartet von der Bundesregierung, die bereits angekündigten Erleichterungen für die Anlagen-Betreiber "rasch" umzusetzen. Mit dem Anliegen wolle sie sich auch im Bundesrat einbringen, so Neubaur. Auch NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) begrüßt gegenüber der "Neuen Westfälischen" eine Ausweitung der Produktion. Biogasanlagen hätten Potenziale, um gerade in der aktuellen Situation für mehr Energiesicherheit zu sorgen, so Gorißen.

In NRW gibt es laut NRW-Wirtschaftsministerium rund 1.400 Biogasanlagen mit einer elektrischen Leistung von gut 500 Megawatt. Betreiber halten es für möglich, die Produktion innerhalb weniger Tage um 20 Prozent auszuweiten. Dafür muss der Bund aber baurechtliche Regeln ändern wie einen Mengendeckel auf die Gaserzeugung. Der Bundestag will das Thema noch in dieser Woche beraten.

