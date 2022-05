ARD Das Erste

"Rote Rosen": Neue Staffel startet am Diversity-Tag mit einer besonderen Liebesgeschichte

Am Dienstag, 31. Mai 2022, startet die 20. Staffel der Daily Novela "Rote Rosen" im Ersten mit 160 neuen Folgen. An dem Deutschen Diversity-Tag, an dem die Vielfalt der Gesellschaft gefeiert und für ein wertschätzendes Klima des Respekts geworben wird - unabhängig von geschlechtlicher Identität, ethnischer Herkunft oder Nationalität, sozialer Herkunft und sexueller Orientierung -, schlägt "Rote Rosen" ein neues Kapitel auf, in dem es auch um Diversität geht.

Die neue Staffel erzählt eine etwas andere Liebesgeschichte: Nici, gespielt von Transgender-Model Lucy Hellenbrecht, und Finn (Lucas Bauer) verlieben sich auf den ersten Blick. Sie genießen unbeschwert ihr junges Glück. Dabei versäumt Nici den passenden Moment, um Finn zu sagen, dass sie trans ist. Als Finns Vater Bernd (Tim Olrik Stöneberg), zugleich Lebensgefährte von Nicis Mutter Sandra (Theresa Hübchen) von der Liebesbeziehung erfährt, fordert er von Nici ein Geständnis. Für Bernd ist es unvorstellbar, dass Finn weiter mit Nici zusammen sein will. Schließlich kann es keine gemeinsamen Kinder geben...

Die neue Heldin der Staffel, Sandra Reichard, ist Polizistin mit Leib und Seele - und alleinerziehend. Jetzt, da Nici, die mit ihrer Mutter nach Lüneburg gezogen ist, um dort als Pferdewirtin zu arbeiten, ihre eigenen Wege geht, muss sie ihre Gefühle nicht mehr der Vernunft unterordnen. Sandra wagt es, auf ihr Herz zu hören.

In weiteren neuen Hauptrollen sind zu sehen: Makke Schneider als Tierarzt Mathias Wilke, Janina Sachau als dessen Frau Birgit, Sarah Masuch als Sandras beste Freundin Anette, Marcus Bluhm als ebenso charmanter wie dubioser Geschäftsmann Malte Neumann und Malene Becker als chaotische Schwester von Simon Dahlmann (Thore Lüthje).

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek (drei Monate verfügbar).

