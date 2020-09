Neue Westfälische (Bielefeld)

Röttgen: CDU-Vorsitzender muss nicht Kanzlerkandidat werden

Bielefeld (ots)

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, sieht keinen zwingenden Zusammenhang dieses Amtes mit einer Kanzler-Kandidatur. "Ein guter CDU-Vorsitzender muss auch in der Lage sein, nicht selbst Kanzlerkandidat zu werden, wenn das unter den gegebenen Umständen die bessere Aufstellung für die Union ist. Es kommt darauf an, was das Beste für die Union ist", sagte Röttgen der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Donnerstagausgabe).

