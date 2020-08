Neue Westfälische (Bielefeld)

Laschet lobt die Ära Merkel und nennt die wichtigsten Themen für die Ära danach

Bielefeld (ots)

Der Kandidat für den Vorsitz der CDU, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet lobt die Ära Merkel. "Dass ein Kanzler oder eine Kanzlerin so viele gravierende Krisen bewältigen musste, das hat es vorher in der Form nicht gegeben. Dennoch ist die Zeit auch genutzt worden, tiefgreifende Veränderungen einzuleiten", sagte Laschet nw.de, dem Online-Portal der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen. Der Ausstieg aus der Kernenergie und jetzt auch aus der Kohleverstromung in einer relativ kurzen Zeit hätten die Ära Merkel geprägt. "Energiewende, Digitalisierung und der Zusammenhalt Europas in einer unsicheren Welt - das sind wohl die größten Aufgaben, die vor uns liegen", sagte Laschet. Im Blick auf künftige Koalitionsmehrheiten fügte Laschet hinzu, er habe "in einem Fünf-, Sechs-, Sieben-Parteienparlament, in dem die SPD eigentlich gar keine so große Volkspartei mehr ist" keine Aversionen gegen eine große Koalition. "Ich finde, dass die aktuelle Große Koalition gut arbeitet, in der Pandemie-Krise hat sie sich bewährt", fügte er hinzu. Auf die Frage, welches Bündnis ihm persönlich sympathischer sei, eins mit der SPD oder mit den Grünen, sagte der Ministerpräsident: "Eines mit der FDP."

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell