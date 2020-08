Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW-Ministerpräsident Laschet zu Krawallen vor dem Reichstag: "Das lässt mich erschaudern"

Bielefeld (ots)

Als einen Angriff auf die Demokratie hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Sturm von Rechtsextremisten auf das Reichstagsgebäude am Samstag in Berlin bezeichnet. In einem Interview mit der Online-Plattform der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfalische" sagte Laschet, das Reichstagsgebäude habe all den Schrecken, Terror und Krieg überlebt, den die Nationalsozialisten entfacht hätten. "Dass ausgerechnet an diesem Ort Rechtsextremisten die Reichskriegsflagge zeigen, lässt mich erschaudern", so Laschet. Das Parlament sei der Ort der argumentativen Auseinandersetzung der gewählten Volksvertreter. "Ein Angriff auf das Parlament, auch ein symbolischer, ist ein Angriff auf die Demokratie. Deshalb brauchen wir, wie früher in Bonn, eine klare Bannmeile, die unser Parlament vor den rechten Feinden der Demokratie schützt", sagte Laschet.

