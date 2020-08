Neue Westfälische (Bielefeld)

Kinderärzte verweigern Corona-Tests für Reiserückkehrer

Bielefeld (ots)

Die Kinderärzte in Westfalen-Lippe lehnen eine Beteiligung an Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer ab. Das sagte Marcus Heidemann, Sprecher der Bielefelder Kinderärzte und Landesverbandsvorsitzender für Westfalen-Lippe im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochsausgabe). Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beschlossene Regelung sei eine "schlicht nicht umsetzbare Idee", heißt es in einem Schreiben der Ärzte, das der Redaktion vorliegt. Die reguläre Patientenversorgung werde darunter leiden. Gemeinsam mit dem Landesverband Nordrhein könne der Landesverband Westfalen-Lippe den Kollegen in den Praxen nicht empfehlen, sich an dem "derzeit völlig unausgereiften" Test-Versprechen zu beteiligen. Heidemann: "Wir würden die 'Spahn-Abstriche' bei uns nicht machen und an das Gesundheitsamt oder an andere Ärzte verweisen, wobei auch viele Hausärzte nicht mitmachen werden."

