Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Volksbund lädt zu zwölf internationalen Workcamps nach Deutschland

Reduziertes Programm im Sommer 2020

Kassel (ots)

Die Workcamps des Volksbundes sind eine Erfolgsgeschichte mit langer Tradition. Seit knapp siebzig Jahren treffen sich Jugendliche aus ganz Europa auf den Kriegsgräberstätten. Neben dem Lernen aus der Geschichte steht auch die internationale Begegnung im Mittelpunkt. Für das Jahr 2020, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren 40 Workcamps in 12 Ländern geplant. Themen waren Nationalismus, Rassismus und Ausgrenzung.

Aber seit dem März dieses Jahr ist alles anders. Die Corona-Pandemie hat vieles erschüttert, verändert und viele Wünsche und Pläne zunichte gemacht. Der Volksbund musste fast alle großen Veranstaltungen schweren Herzens absagen. Das betraf auch viele Workcamps und internationale Begegnungen. Die Enttäuschungen vieler Teamerinnen und Teamer, aber auch der Teilnehmenden war groß. Doch 12 Workcamps sollen in Deutschland stattfinden.

Im Zeitraum vom 22.07 bis 05.09 plant der Volksbund an verschiedenen Orten deutschlandweit 12 Workcamps für Jugendliche und junge Erwachsene. Bei einigen Angeboten ist nur virtueller Austausch mit ausländischen Teilnehmenden möglich, trotzdem versuchen wir, den internationalen Aspekt so gut wie möglich umzusetzen. Ein Schwerpunktthema vieler Workcamps wird das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren sein.

Eine Liste aller Workcamps finden Sie unter: www.volksbund.de/workcamps

Selbstverständlich werden bei allen Camps aktuelle Hygienevorschriften eingehalten.

Anmeldungen unter www.volksbund.de/workcamps

Hier werden einige Camps vorgestellt:

- Spurensuche am Bodensee und in Oberschwaben: http://ots.de/fwmBg0 - Das Workcamp in Erfurt: http://ots.de/OAm2XS - Bei vielen Camps steht die praktische Arbeit auf dem Friedhof im Vordergrund, so beim Workcamp in Gotha http://ots.de/NX3ZdY - Aktuelle Themen wie Diversität und Gleichberechtigung werden neben der Arbeit auf der Kriegsgräberstätte z. B. bei dem Camp im hessischen Spessart angesprochen: http://ots.de/acdyxf

Fragen zu Workcamps: Pawel Prokop 030/2309 36 80

Fragen zum Volksbund: Diane Tempel-Bornett 0561/7009-139

Pressekontakt:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Bundesgeschäftsstelle

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit - Referat Kommunikation

Pressesprecherin Diane Tempel-Bornett

Werner-Hilpert-Str. 2

34117 Kassel

Tel.: 0561-7009-139

presse@volksbund.de

Original-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, übermittelt durch news aktuell