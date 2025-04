KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Streaming-Highlights im Mai bei KiKA (5/2025)

Die Highlights im Überblick:

Ab sofort Neue Staffel: "Maari - Abenteuer am Riff"

Ab 2. Mai 2025 Vielfältige Angebote + Premiere zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes

Ab 4. Mai 2025 Neue Staffel: "Feuerwehrmann Sam"

Ab 9. Mai 2025 Premiere: "Kicken wie ein Mädchen"

Ab 11. Mai 2025 "Der Sommer, als ich fliegen lernte"

Ab 22. Mai 2025 "Träume sind wie wilde Tiger"

Ab 24. Mai 2025 Serien-Highlight zum Diversity-Tag: "First Day"

Ab 30. Mai 2025 "H2O - Plötzlich Meerjungfrau"

Neue Staffel: "Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA), ab sofort

Animationsserie | UT | für Vorschulkinder

Neues aus der bunten Unterwasserwelt des Blaubuchtriffs: Maari, Fin und Tuts erleben jede Menge witzige und spannende Abenteuer. Mutproben, Streitigkeiten am Riff oder bunte Feste - es wird nie langweilig. Tentakel, Flosse, Schere - das beste Team der Meere.

Wo schauen? Alle Folgen der 1. und der neuen 2. Staffel sowie 20 englischsprachige Folgen aus der 1. Staffel sind ab sofort auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App im Stream verfügbar.

Vielfältige Angebote + Premiere zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes, ab 2. Mai 2025

Kurzfilm und Wissensformate | für Grundschulkinder & Preteens

Rund um den Jahrestag widmet sich KiKA mit verschiedenen Formaten dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Gezeigt werden Wissensinhalte wie "logo! extra: Der Zweite Weltkrieg und wir" und die "PUR+"-Sendung "Als jüdisches Kind im Holocaust" sowie die Spielfilm-Premiere "Sprengstoff" (alle ZDF).

Wo schauen? Diese und weitere Angebote zum Thema sind auf kika.de und im KiKA-Player zum Streamen verfügbar.

Neue Staffel: "Feuerwehrmann Sam" (KiKA), ab 4. Mai 2025

Animationsserie | UT | für Vorschulkinder

Auch in Staffel 16 stehen Feuerwehrmann Sam und das Rettungsteam in den Startlöchern für eine ganze Menge spannender Einsätze. Pontypandy soll zum Urlaubsort werden und nicht nur die Dreharbeiten für einen Werbefilm halten die Einsatzkräfte ganz schön auf Trab.

Wo schauen? Die neue Staffel ist ab 4. Mai 2025 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App im Stream verfügbar.

Premiere: "Kicken wie ein Mädchen" (WDR), ab 9. Mai 2025

Doku-Reihe | für Preteens

"Kicken wie ein Mädchen" begleitet das Team der U15-Mädchenmannschaft des SGS Essen-Schönbeck eine Saison lang auf ihrem Weg bis zur Nationalspielerinnenauswahl. Neben Spiel-Intelligenz und Leistungsbereitschaft stehen Werte wie Respekt, Toleranz und Fairness im Mittelpunkt - auf und neben dem Platz.

Wo schauen? Die zehnteilige Doku-Reihe ist ab 9. Mai 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

"Der Sommer, als ich fliegen lernte" (ARD/MDR), ab 11. Mai 2025

Jugendfilm | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Statt ihre Sommerferien mit ihrer Freundin zu verbringen, muss die zwölfjährige Sofija zu ihrer strengen Oma Marija und deren Schwester Luce. Auf der kroatischen Insel Hvar hat sie weder Freund*innen noch WLAN - für Sofija ein Albtraum. Doch am Ende kommt alles anders und Sofija erlebt einen Sommer voller Abenteuer.

Wo schauen? Die Coming-of-Age-Geschichte ist ab 11. Mai 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

"Träume sind wie wilde Tiger" (KiKA), ab 22. Mai 2025

Der besondere Kinderfilm | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Ranji träumt davon, einmal in einem Bollywood-Film vor der Kamera zu stehen. Doch dieser Traum rückt für den zwölfjährigen aus Mumbai in weite Ferne, als seine Eltern beschließen, nach Deutschland auszuwandern. Ein Casting in Indien erweist sich für ihn als einmalige Chance, seinen Traum wahr werden zu lassen.

Wo schauen? Der Spielfilm ist ab 22. Mai 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Serien-Highlight zum Diversity-Tag: "First Day" (ZDF), ab 24. Mai 2025

Jugendserie | UT | für Preteens

Das Serien-Highlight rund um den Diversity-Tag "First Day" handelt von Hannah, einem zwölfjährigen trans*Mädchen. Um sich vor Mobbing an ihrer neuen Schule zu schützen, möchte sie ihre Geschlechtsidentität geheim halten. Hannah muss sich dadurch mit vielen Hürden und einem starken sozialen Druck auseinandersetzen.

Wo schauen? Die 1. Staffel "First Day - Ich bin Hannah" und die 2. Staffel "First Day - Alles ist möglich" sind ab dem 24. Mai 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Daneben setzen sich viele weitere KiKA-Inhalte auf der Themenseite " KiKA für alle" mit dem Thema Diversität in seinen unterschiedlichen Dimensionen auseinander.

"H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF), ab 30. Mai 2025

Fantasyserie | für Grundschulkinder

Ein nächtliches Bad im See verändert für Cleo, Emma und Rikki alles: Sobald sie Wasser berühren, werden sie zu Meerjungfrauen. Zusätzlich verfügen sie seitdem über magische Kräfte. Neben vielen alltäglichen Herausforderungen müssen die Freundinnen nun auch ihr Geheimnis schützen.

Wo schauen? Alle drei Staffeln der Kultserie sind ab dem 30. Mai 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKANiNCHEN-Vorschulwelt finden Sie hier.

