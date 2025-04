KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Doku-Premiere von "Young Gemüse Coach" bei KiKA

Neue Dokureihe ab dem 3. Mai 2025

Begleitende "Schau in meine Welt"-Doku mit Protagonistin Mira

Als Young Gemüse Coach kennt sich Mira bestens mit Gartenarbeit aus. Auf dem Biobauernhof ihrer Familie sät, pflanzt und verarbeitet sie Gemüse. In fünf Folgen zeigt sie, wie einfach der Anbau und die Zubereitung von Gemüse sind und wie lecker es ist. Die Doku-Reihe "Young Gemüse Coach" (KiKA) feiert ab dem 3. Mai 2025 immer samstags um 12:00 Uhr bei KiKA die TV-Premiere und ist bereits jetzt online auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Die begleitende Doku "Schau in meine Welt: Miras Weg zum Young Gemüse Coach" (KiKA) ist am 27. April 2025 um 20:30 Uhr bei KiKA zu sehen und kann online abgerufen werden.

Die elfjährige Mira hilft ihrer Mutter auf dem Biohof in Thüringen gerne, wo sie kann. Als Young Gemüse Coach möchte sie ihr Wissen über den Anbau und die Verwendung von Gemüse mit anderen Kindern teilen. In fünf Folgen geht es um die Gemüsesorten Salat, Erbsen, Gurken, Möhren und Rote Bete. Gemeinsam mit anderen Kindern zeigt Mira, wie das Gemüse angebaut wird und welche Snacks man daraus zubereiten kann. Dafür braucht man nicht unbedingt einen eigenen Garten - Mira kümmert sich in jeder Folge um verschiedene Möglichkeiten des Anbaus, wie etwa in einem Gemeinschaftsgarten, auf dem Balkon oder in einer alten Tonne. Zu jeder Folge gibt es ein einfaches Rezept, das auf kika.de als PDF zum Download und als Schritt-für-Schritt-Videoanleitung zur Verfügung steht.

Vorab zeigt KiKA in der Reihe "Schau in meine Welt" (KiKA/rbb/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) eine 23-minütige Dokumentation über Miras Alltag auf dem Hof. Die Elfjährige erzählt, wie es sich anfühlt, für ihre Doku-Reihe "Young Gemüse Coach" vor der Kamera zu stehen und warum es ihr Spaß macht, anderen Kindern etwas über Gemüse beizubringen.

Die Reihe "Young Gemüse Coach" und die "Schau in meine Welt"-Dokumentation wurden von Bildpool unter der Regie von Heike Mohr produziert. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA liegt bei Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Sabine Krätzschmar.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

