"Die beste Klasse Deutschlands": Frühjahrsstaffel startet ab 22. April online first / Neue Folgen der Schulbattles auf kika.de und im KiKA-Player

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD)startet mit neuen Schulbattle-Folgen ab dem 22. April 2025 online first auf kika.de und im KiKA-Player in die 21. Staffel. Ab dem 5. Mai 2025 sind die Folgen jeweils Montag bis Donnerstag um 13:35 Uhr auch bei KiKA im TV zu sehen.

16 Klassen spielen in den Schulbattle-Vorrunden der Frühjahrsstaffel in schulübergreifenden Challenge- und Quiz-Duellen um den Einzug in die nächste Runde. Welche Klassen setzen sich in spannenden Disziplinen wie 'Quallen fischen', 'Strohhalm Darts' oder 'Smileys versenken' durch und erreichen die Wochenshows? Moderatorin Dilara Colak und Content Creator Lukas White begleiten die Duelle der teilnehmenden Klassen an ihren Schulen und fangen die Stimmung vor Ort ein.

Folgende Schulklassen gehen bei den Schulbattles der Frühjahrsstaffel 2025 an den Start:

Klasse 7C des Städtischen Willi-Graf-Gymnasiums aus München

Klasse 7B des Otto-von-Taube-Gymnasiums aus Gauting

Klasse 6B des Welfen-Gymnasiums aus Ravensburg

Klasse 6A der Realschule aus Creglingen

Klasse 6B der Papageno Grundschule aus Berlin

Klasse 6B der Katholischen Marienschule aus Potsdam

Klasse 6G des ahfs Christlichen Gymnasiums Uhlenhorst aus Hamburg

Klasse 7D der Leibnizschule aus Wiesbaden

Klasse 7G der Peter-Ustinov-Schule aus Hude

Klasse 7-2 des Gymnasiums aus Neu Wulmstorf

Klasse 6D des Ricarda-Huch-Gymnasiums aus Krefeld

Klasse 7C der Max-Ernst-Gesamtschule aus Köln

Klasse 6C des Otto-Schott-Gymnasiums aus Mainz

Klasse 7S des Werner-Heisenberg-Gymnasiums aus Riesa

Klasse 7B der Freien Schule im Burgenland Jan Hus aus Naumburg

Klasse 6LF3 des Elisabeth-Gymnasiums aus Eisenach

Zu den neuen Folgen kann die Community mit der KiKA-Quiz App noch tiefer in die KiKA-Wissenswelt eintauchen. Ab der Online-Premiere der Schulbattles können die Fans im Modus "Deine Lieblingsklasse" drei Wochen lang Punkte für ihre Lieblingsklasse sammeln, die sie dann in den wöchentlichen Shows einlösen. Und für die kommende Staffel gibt es im "Quizcamp" der App für alle Fans von "Die beste Klasse Deutschlands" ein "Spezial" mit neuen Fragen.

Die Termine der Frühjahrsstaffel 2025 von "Die beste Klasse Deutschlands" im Überblick:

Ab 22. April 2025 : Schulbattles online first auf kika.de und im KiKA-Player sowie Start des Mitspielmodus "Deine Lieblingsklasse" in der KiKA-Quiz App

: online first auf und im KiKA-Player sowie Start des Mitspielmodus "Deine Lieblingsklasse" in der 5. Mai bis 15. Mai 2025: Schulbattles , montags bis donnerstags um 13:35 Uhr bei KiKA , auf kika.de und im KiKA-Player

, montags bis donnerstags um bei , auf und im KiKA-Player Ab 16. Mai 2025: Wochenshows , immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player

, immer freitags um bei auf und im KiKA-Player 7. Juni 2025 : Superfinale um 8:20 Uhr im Ersten , in der ARD Mediathek, auf kika.de und im KiKA-Player

: um , in der ARD Mediathek, auf und im KiKA-Player 13. Juni 2025: Wiederholung Superfinale um 19:30 Uhr bei KiKA

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

