KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November 2024

"#SayHi", "logo! extra", "KiKA LIVE" machen auf Kinderrechte aufmerksam

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Sie sichert jedem Kind - unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status - universelle Rechte zu. Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte zeigt KiKA am 20. November 2024 das Finale der EBU-Mitmach-Aktion "#SayHi", informiert in einem "logo! extra" und bei "KiKA LIVE" über Kinderrechte.

Finale der Mitmach-Aktion "#SayHi" (KiKA), 11:10 Uhr um 13:40 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player

KiKA setzt gemeinsam mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) mit der Mitmach-Aktion "#SayHi2024" ein Zeichen für Freundschaft, Inklusion und gegen Mobbing. Dafür wurden Kinder und auch Erwachsene aufgerufen, Tanzvideos zum Aktionssong 'Mach dich locker' einzusenden. In Deutschland wird er von den "KiKA-Tanzalarm"-Kids Laura, Nika, Viktoria und Sophia präsentiert. Ein Zusammenschnitt aller Einsendungen sowie ein Musikvideo mit den Beiträgen aller teilnehmenden Länder wird am 20. November 2024, um 13:40 Uhr bei KiKA gezeigt und kann auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Reportage "logo! extra: Wenn Kinder arbeiten" (ZDF), um 20:00 Uhr bei KiKA, bereits ab 18. November 2024 auf kika.de und im KiKA-Player

Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte reist "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah nach Bolivien, um einen Einblick in die Realität von Kindern zu geben, die jeden Tag arbeiten müssen. Er besucht die Stadt Potosi, die vor allem für ihre Silbermine bekannt ist und lernt dort den 14-jährigen Kevin kennen. Mit der Reportage möchte "logo!" das Thema Kinderarbeit aus der Perspektive derer beleuchten, die unmittelbar davon betroffen sind.

Trendmagazin "KiKA LIVE - Ben macht die Klappe auf" (KiKA), um 20:25 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player

Kinder haben Rechte und die sollen ernst genommen werden. Schutz, Förderung und Beteiligung - darauf kann jedes Kind beharren. Die Berliner Kids vom Projekt "KLAPPE AUF! für Demokratie und Kinderrechte" produzieren dazu einen Kurzfilm. "KiKA LIVE"-Moderator Ben ist bei den Dreharbeiten dabei und spricht mit den Beteiligten über ihre Forderungen und Wünsche.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell