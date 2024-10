KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

In einer Geschichte, die Gegenwart und Vergangenheit miteinander verbindet, zeigt die 10-teilige Premieren-Serie "Addie und wie sie die Welt fühlt" (ZDF) Einblicke in das Leben der neurodiversen Schwestern Addie und Keedie. Die Live-Action-Fantasy-Serie ist in Doppelfolgen ab dem 28. Oktober 2024 Montag bis Freitag um 15:00 Uhr bei KiKA zu sehen. Auf kika.de und im KiKA-Player können ab sofort alle Folgen gestreamt werden und sind mit Audiodeskriptionsfassung und Untertiteln verfügbar.

Zum Inhalt: Für Addie, die Autistin ist, beginnt das neue Schuljahr schlecht, denn die strenge Miss Murphy wird ihre Lehrerin. Diese hatte bereits ihre ältere, ebenfalls autistische Schwester Keedie auf dem Kieker. Dazu ist auch noch Addies beste Freundin plötzlich mit einem neuen Mädchen befreundet und wirft sie damit völlig aus der Bahn. Doch das neue Unterrichtsthema 'Hexen und Hexenverfolgung' weckt ihr Interesse. Addie lernt die Geschichte der Schwestern Maggie und Elinor aus dem 16. Jahrhundert kennen. Besonders Maggies Vergangenheit zieht sie in den Bann, denn sie wurde der Hexerei beschuldigt, doch verschwand kurz darauf spurlos. Addie will herausfinden, was mit ihr geschehen ist und versucht, das Rätsel zu lösen.

In "Addie und wie sie die Welt fühlt" werden Vergangenheit und Gegenwart raffiniert miteinander verwoben und die Themen Freundschaft, Schwesternschaft, Selbstfindung und Neurodiversität feinfühlig erzählt.

Bei der Produktion der Serie legte die neurodiverse Buch-Autorin Elle McNicoll großen Wert auf Authentizität. So werden unter anderen die beiden autistischen Schwestern Addie (Lola Blue) und Keedie (Georgia De Gidlow) von neurodiversen Schauspielerinnen gespielt. Auch die Crew setzt sich aus verschiedenen neurodivergenten Personen zusammen.

Produziert wurde die kanadische Serie von der 9 Story Media Group. Für das ZDF verantwortet Franziska Guderian die Redaktion.

