Bjarne fährt für Deutschland zum Junior ESC 2024 nach Madrid

"Save the best for us" heißt der Song des 10-Jährigen

Es steht fest: Bjarne vertritt Deutschland mit dem Song "Save the best for us" beim Junior ESC 2024. Der 10-Jährige überzeugte im Onlinevoting und die Fachjury. Der Junior ESC findet am Samstag, 16. November 2024 in Madrid statt und ist live ab 18:00 Uhr bei KiKA und auf kika.de zu sehen.

Bjarne lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder in Niedersachsen. Schon früh war seine Leidenschaft für Musik unverkennbar und wurde von seiner Oma stets gefördert. Zu Geburtstagen bekam er Instrumente und Gitarrenunterricht geschenkt. Jetzt freut er sich sehr auf seinen Weg nach Madrid und darauf, beim Junior ESC die Talente der anderen Länder kennenzulernen. Mit seinem Song "Save the best for us" macht sich der Zehnjährige für den Umweltschutz stark und lädt dazu ein, die Welt selbst zu erleben und nicht nur digital zu sehen.

Am meisten freut sich Bjarne jetzt "auf die anderen Länder, [...] auf die anderen Kinder" und dass "ich dort meinen Song performen darf". Er verspricht: "Ich werde das rocken auf der Bühne!"

Für Bjarne beginnt nun eine spannende Reise bis zum großen Auftritt auf der internationalen Bühne in Madrid. Die Song-Produktion im Studio steht an sowie der Dreh eines Musikvideos. Begleitet wird er bei den Vorbereitungen von "KiKA LIVE" (KiKA) und "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb).

Der "Junior ESC 2024" (NDR/KiKA) wird am 16. November 2024 ab 18:00 Uhr plattformübergreifend bei KiKA live übertragen. Ausrichter des Junior ESC ist der öffentlich-rechtliche Sender Radiotelevisión Española (RTVE), in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU).

