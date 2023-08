KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

PROMAX Europe Award für 25-Jahre-KiKA-Kampagne

Silber für KiKAfeierich in der Kategorie "Social Media Video"

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Bei den PROMAX Awards werden jährlich herausragende Produktionen im Bereich Marketing und Design geehrt. Eingereicht in der Kategorie "Social Media Video", konnten die Design-Agentur DMC und KiKA in diesem Jahr die silberne Auszeichnung für die "25 Jahre KiKA"-Kampagne erzielen.

Die Kampagne entstand 2022 im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von KiKA. In den insgesamt 16 Spots wurden bekannte KiKA-Gesichter bei ihren Hobbies oder in alltäglichen Situationen in ihrem KiKA-Moment mit Überraschungseffekt gezeigt und mit einem Augenzwinkern inszeniert. Die #KiKAfeierich-Kampagne wurde nach einer Idee von KiKA mit DMC umgesetzt.

Die PROMAX Awards zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen der internationalen Werbe- und Designbranche. Jedes Jahr werden Marketingkampagnen ausgezeichnet, die sich durch Kreativität, Qualität und ihre Ergebnisse auszeichnen. Promax wurde 1956 als gemeinnützige Vereinigung von Werbe- und Marketingfachleuten im Rundfunk gegründet.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell