KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im August: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream

Erfurt (ots)

"Familie Smart" (KiKA) ab 4. August 2023

Abenteuerfilm

Max ist der jüngste Spross der erfolgreichen Erfinderfamilie Smart, aber leider nicht so erfolgreich wie seine Eltern und seine Schwester. Als die Familie zur Messe INVENTICON eingeladen wird, beschließt Max, lieber zu Hause zu bleiben. Die Messe stellt sich als Falle eines Rivalen seines Vaters heraus.

Für wen? Der Abenteuerfilm bietet für ältere Kinder gute Unterhaltung mit spannenden Elementen. Max zeigt, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben.

Der Abenteuerfilm bietet für ältere Kinder gute Unterhaltung mit spannenden Elementen. Max zeigt, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben. Wo schauen? "Familie Smart" steht ab 4. August 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

"Hauptsache Bären!" (NDR) ab 12. August 2023

Abenteuerfilm

Jip's großer Traum wird wahr, als ihre Eltern beschließen, in einem Wohnmobil durch Amerika zu reisen und wilde Bären zu sehen. Unterwegs erleidet der Vater eine Panikattacke und die Familie beschließt, nicht weiter zu reisen. Zur großen Enttäuschung der mutigen Achtjährigen, die daraufhin entscheidet, ihren Traum auf eigene Faust zu verwirklichen.

Für wen? Der Film eignet sich für Familien und Kinder ab acht Jahren und inszeniert abwechslungsreich die Auseinandersetzung mit dem Druck, verschiedene Bedürfnisse innerhalb einer Familie zu berücksichtigen.

Der Film eignet sich für Familien und Kinder ab acht Jahren und inszeniert abwechslungsreich die Auseinandersetzung mit dem Druck, verschiedene Bedürfnisse innerhalb einer Familie zu berücksichtigen. Wo schauen? "Hauptsache Bären!" steht ab dem 12. August 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

"krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2023" (SWR) ab 21. August 2023

Gameshow

Es wird wieder nass - krass nass! In zehn Folgen treten Mädchen und Jungs im Alter zwischen elf und 13 Jahren gegeneinander an und kämpfen sich in actionreichen Parcours durch Matsch, Schaum und Wasser. Im großen Finale entscheidet sich dann, wer "krass nass!-Champion 2023" wird.

Für wen? Die Gameshow bietet Sommerspaß für die ganze Familie und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Die Gameshow bietet Sommerspaß für die ganze Familie und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Wo schauen? Auf kika.de und im KiKA-Player wird ab dem 21. August 2023 täglich eine neue Episode "krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2023" veröffentlicht.

"Berts Katastrophen" (KiKA) ab 24. August 2023

Jugendkomödie

Bert kommt in die 7. Klasse und findet sich mächtig cool. Darum kommt als Freundin für ihn nur das coolste Mädchen der Schule infrage - Leila, Star des Basketballteams und einer Werbung. Um an die zwei Jahre ältere Leila heranzukommen, ist ein folgenschwerer Plan nötig.

Für wen? "Berts Katastrophen" überzeugt mit viel Humor und einer einfallsreichen Gestaltung und eignet sich für Kinder ab neun Jahren.

"Berts Katastrophen" überzeugt mit viel Humor und einer einfallsreichen Gestaltung und eignet sich für Kinder ab neun Jahren. Wo schauen? "Berts Katastrophen" steht ab dem 24. August 2023 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Lange Reisezeiten verkürzen mit der KiKANiNCHEN-App

In der KiKANiNCHEN-App können Lieblingsvideos zur Offline-Nutzung vor Urlaubsbeginn heruntergeladen werden. In der Kikaninchen-Schnipselwelt gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren.

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es zwei neue Vorlesegeschichten: "Was machst du heute in der Kita" am 1. August 2023, gelesen von Juri Tetzlaff und "Oskar schwimmt" am 15. August 2023, gelesen von Singa Gätgens.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

Bastelanleitung für ein Unterwassertheater von "Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA), aus einem Schuhkarton.

"MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 21. bis 25. August 2023: Bastelanleitung und Begleitmaterial für ein Malen-nach-Formen-Bild.

"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA): Anleitungen und Ideen zum Thema "Bauen und Erobern".

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell