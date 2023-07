KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Schau in meine Welt!" gewinnt bei NaturVision Filmfestival

"Dane - Der Schatzsucher von Terschelling" ausgezeichnet von der Kinderjury

Erfurt (ots)

Beim NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg wurde die Produktion "Dane - Der Schatzsucher von Terschelling" (KiKA) aus der KiKA-Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) mit dem Filmpreis der Kinderjury ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Preisverleihung stehen Filme, die sich mit Natur und Umwelt auseinandersetzen, Nachhaltigkeit vermitteln und gesellschaftliches Umdenken anregen.

Der Preis der Kinderjury wurde am 23. Juli 2023 im Rahmen des NaturVision Filmfestivals von Kindern im Alter von acht bis dreizehn Jahren verliehen. In der Jurybegründung zeigten sie sich begeistert von der musikalischen Untermalung der Dokumentation und den eindrucksvollen Bildern. Zudem heißt es: "[...] der Film zeigt, was ein Junge allein alles schaffen kann. Wir finden es sehr gut, dass Dane und die Leute dort die Tiere und die Umwelt schützen. Dass Juttern ein Hobby ist war uns neu, und auch, dass man am Strand so viele Sachen finden kann. Durch Dane will man das Juttern und Recyceln selbst mal ausprobieren."

NaturVision wurde 2002 als erstes Natur- und Tierfilmfestival in Deutschland gegründet. Seit 2012 richtet sich NaturVision verstärkt auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen aus. Der Preis der Kinderjury ist mit 2.000 Euro dotiert. Preispate ist die Wiedeking Stiftung.

"Dane - Der Schatzsucher von Terschelling" ist eine Produktion von Alexander Preuss im Auftrag von KiKA. Für die Redaktion zeichnet Thomas Miles verantwortlich.

Zum Inhalt: Mit dem Juttern am Strand fangen die Menschen auf der Nordsee-Insel Terschelling schon als Kinder an. Juttern, das ist die Suche nach angespülten Sachen, die noch brauchbar sind. Dane ist zwar erst elf, aber genau wie die Älteren wird er unruhig, sobald im Herbst oder Frühling der Wind auffrischt. Er weiß, nach einem Sturm sind die Chancen am besten etwas Besonderes am Strand zu finden und wird zum Schatzsucher.

