Fabulix-Publikumspreis 2023 für KiKA-Koproduktion "Krakonos Geheimnis"

Auszeichnung an Regisseur Peter Bebjak übergeben

Erfurt (ots)

"Krakonos Geheimnis" (KiKA) ist inspiriert von den Geschichten rund um Rübezahl, den Berggeist des Riesengebirges. Der Märchenfilm ist eine Koproduktion von Ceská televize, DNA Production, TV JOJ und KiKA unter Regie von Peter Bebjak. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Stefan Pfäffle. Auf dem 3. Internationalen Märchenfestival Fabulix feierte der Film erst vor wenigen Tagen seine Deutschlandpremiere im Erzgebirge. Am Wochenende gewann "Krakonos Geheimnis" zudem den Publikumspreis des Festivals, der per Voting vergeben wurde. Regisseur Peter Bebjak nahm den Preis entgegen. Veranstalter von Fabulix ist die Stadt Annaberg-Buchholz.

Zum Inhalt: Der neue Schlossbesitzer Stefan (Jakub Prachar) und seine geldgierige Verlobte Blanka (Dominika Morávková-Zeleníková) wollen den Schatz des Waldgeistes Krakonos (David Svehlík). Verkleidet führt Krakonos Stefan und seine Kumpane in die Höhle mit dem Schatz und verzaubert Stefan in einen Raben, als der mehr Edelsteine an sich nimmt als abgemacht war. Die junge Liduska aus dem nahegelegenen Dorf (Leona Sklenicková) ist in Stepans Bruder Adam (Jan Nedbal) verliebt. Sie versucht Krakonos zu besänftigen, damit nicht auch ihm etwas Schlimmes zustößt.

"Krakonos Geheimnis" steht jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player mit Untertiteln und als Audiodeskription-Fassung zur Verfügung.

