KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA kommt zu dir!": Singa und Juri reisen nach Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Niedersachsen und Berlin

Drei Kitas und eine Grundschule gewinnen bei "KiKA-Baumhaus"-Wunschaktion

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erfurt (ots)

Endlich heißt es wieder "KiKA kommt zu dir!": Singa und Juri aus dem "KiKA-Baumhaus" besuchen gemeinsam mit Fledermaus Fidi im Herbst 2023 Kindergruppen, die sich mit einem kreativen Beitrag bei der Mitmach-Aktion bewerben konnten. Drei Kindergärten und eine Grundschulklasse können sich darauf freuen, einen Tag mit KiKA so zu verbringen, wie sie es sich gewünscht haben.

Gewonnen haben die Kita Zwergenparadies in Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern), die Kita Sonnenschein in Gladenbach-Erdhausen (Hessen), die Kita Hummelhütte (Außenstelle Pusteblume) in Pennigsehl (Niedersachsen) und die 2. Klasse der Grundschule Victoriastadt Berlin.

Das Besondere an der Aktion: Die Kindergruppen dürfen bestimmen, was sie am gemeinsamen Tag mit Singa, Juri und Fidi unternehmen möchten, und haben sich für ganz unterschiedliche Aktivitäten entschieden: Die Kita Zwergenparadies möchte mit Singa ein Apfelfest feiern, die Kita Hummelhütte plant einen Dino-Bastel-Vormittag mit Juri, die Kinder der Kita Sonnenschein möchten gemeinsam mit Singa eine Matschküche bauen und die 2. Klasse der Grundschule Victoriastadt will gemeinsam mit Juri eine Zaubershow veranstalten. Fidi, die Baumhaus-Fledermaus, wird jedes Mal dabei sein und alle tatkräftig unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell