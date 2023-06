KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere: "Das Rätsel der Runen"

Historisch-fiktive Fantasy-Animationsserie ab 26. Juni 2023 bei KiKA

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die neue Animationsserie "Das Rätsel der Runen" (ZDF) erzählt eine magische Episode aus der Kindheit Wilhelms, des Eroberers. Die historisch-fiktive Fantasy-Story ist hochwertig in 2D- und 3D-Technik produziert. Am 26. Juni 2023 feiert "Das Rätsel der Runen" Premiere bei KiKA und ist montags bis freitags um 15:50 Uhr zu sehen. Im KiKA-Player und auf kika.de sind die ersten Folgen bereits ab 23. Juni verfügbar.

"Das Rätsel der Runen" (ZDF), nach einer Originalgeschichte von Guillaume Mautalent und Sébastien Oursel, ist eine spannende und aufwändig animierte Serie der französischen Produktionsfirma Les Armateurs, deren Produktionen, wie "Kirikou" oder "Ernest & Celestine" (beide ZDF), vielfach preisgekrönt wurden. Co-Produzent ist ZDF Studios. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Jutta Trauer.

Zum Inhalt: Der zwölfjährige Thronfolger des Herzogtums Normandie muss sich nach dem Tod seines Vaters oft vor Neidern bei Bauernfamilien auf dem Land verstecken. Als Waise Hugo wird er auf einem Hof an der normannischen Küste untergebracht. Dort lernt er die Töchter seiner vermeintlichen Tante kennen, Alice und Hilda. Die Heilerin des Dorfs erzählt den Kindern die Legende des Wikingers Rollo, der vor langer Zeit in der Höhle von Baligan Loki, den Gott des Chaos und der Zwietracht, in einen Bann gezwungen hat. Loki harrt dort nach ihrer Schilderung als versteinerter Drache aus. Doch dieser 300-jährige Bann endet bald. Falls der zerstörerische Loki freikommt, würde dies wahrscheinlich das Ende der Normandie bedeuten. Schon bald merkt die Heilerin, dass Hugo in einer starken magischen Beziehung zu den Runen steht. Sie sind der Schlüssel für den Zauber um Loki. Sie bittet Hugo, nach der verschollenen Höhle von Baligan zu suchen. Denn die Heilerin glaubt, dass er der einzige ist, der den Bann erneuern könnte.

Weitere Informationen, Fotos und eine Folge zur Ansicht finden registrierte Nutzer*innen unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell