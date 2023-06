Erfurt (ots) - Sport verbindet und ermöglicht Menschen mit und ohne Behinderung die Teilhabe an einer offenen und inklusiven Gesellschaft. Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt - und damit erstmals in Deutschland. KiKA begleitet eine junge Athletin in der "Schau in meine ...

mehr