FM Consulting GmbH

FM Recruiting expandiert: Recruiting Agentur für Pflegeunternehmen zieht in neue Räumlichkeiten und sucht neue Talente

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die FM Recruiting, ein Unternehmen der FM Consulting GmbH, expandiert weiterhin und zieht zum 01.04.2023 in ein neues Büro - ein hochmodernes Penthouse-Office direkt in der Podbielskistraße 342 in Hannover. Die neuen klimatisierten Geschäftsräume mit Blick auf den Mittellandkanal erstrecken sich über eine Fläche von 200 Quadratmetern und bieten der wachsenden Belegschaft ausreichend Platz. Mit der Erweiterung der Geschäftsräume kommt die Recruiting Agentur für Pflegeunternehmen der stark wachsenden Nachfrage nach und bietet ab sofort auch neuen Mitarbeitern neue Stellen an.

Geschäftsführer Max Grinda: "Immer mehr Pflegebetriebe erkennen die Chancen des digitalen Recruitings über soziale Medien und wenden sich an uns, um sie bei der Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Mittlerweile betreuen wir über 250 Pflegebetriebe und die Nachfrage nach unserer Leistung wächst weiterhin enorm. Um dem starken Andrang an neuen Aufträgen nachzukommen, reicht unser bisheriger Standort nicht mehr aus. Die neuen Geschäftsräume mit über 200 Quadratmetern bieten nicht nur die Möglichkeit, uns technisch auszuweiten, sondern auch unser Team zu vergrößern. Aus diesem Grund suchen wir kontinuierlich neue Kolleginnen und Kollegen, die uns bei unserer Mission unterstützen."

Max Grinda und Felix Hahnewald von der FM Recruiting unterstützen gemeinsam mit ihrem Team deutschlandweit Pflegebetriebe dabei, ihren Mitarbeitermangel durch Neueinstellungen zu lösen und begleiten sie während des kompletten Recruitingprozesses. Als zertifizierter TOP Arbeitgeber und Mitglied von FAIRFAMILY stattet die FM Recruiting dafür ihre Mitarbeiter nicht nur mit neuen MacBooks und höhenverstellbaren Tischen aus, sondern bietet ihnen über 300 Gesundheitsleistungen, die sie und ihre Familienangehörigen vollumfänglich versorgen.

Die Unternehmensphilosophie von FM Recruiting zeichnet sich durch klare Werte aus: So werden im Team und in der Zusammenarbeit mit Kunden Herzlichkeit, Authentizität, Sicherheit und Partnerschaftlichkeit gelebt.

"Wir leben Kundennähe und das merken auch unsere Partnerbetriebe. In unserer Zusammenarbeit legen wir deshalb vor allem einen großen Wert auf familiäre Dynamik. Das spiegelt sich auch in unserem Umgang im Team wieder. Denn wir alle haben den Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen. Dabei bekommen unsere Mitarbeiter durch interne Schulungssysteme auch die Sicherheit, die sie brauchen, um unsere gemeinsame Vision optimal voranzutreiben", so der Mitgründer und Leiter der Strategieabteilung Felix Hahnewald.

Über Max Grinda:

Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FM Recruiting. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Pflegeunternehmen dabei, dem sich zuspitzenden Mangel an Fachkräften zu trotzen und mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Mit ihrer 4S-Methode erhalten ihre Kunden planbar und zuverlässig mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region, die an einem guten Arbeitgeber interessiert sind. Weitere Informationen unter: https://fm-recruiting.de/

Original-Content von: FM Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell