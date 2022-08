KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Sänger Luca Hänni, sportliche Wettkämpfe und Abenteuer-Tour im Spreewald

Die "KiKA LIVE"-Highlights im September

Team "KiKA LIVE" tritt gegen Team "Die Sportmacher" in vier sportlichen Disziplinen gegeneinander an. "KiKA LIVE"-Moderatorin Sarah trifft die Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl, bekannt aus "Bibi und Tina", Ben besucht Sänger Luca Hänni in Berlin. Außerdem begeben sich beide auf eine spannende Abenteuer-Kanu-Tour in den Spreewald. Das Trend-, Star- und Lifestyle-Reportage-Format "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.

Team "KiKA LIVE" gegen Team "Die Sportmacher" vom 5. bis 8. September 2022 jeweils um 20:00 Uhr

Die beiden Teams bestehen aus "KiKA LIVE"-Moderator Ben, sowie "Die Sportmacher"-Moderator Stefan und je zwei jugendlichen Sportlerinnen und Sportler. Beim Training mit Alena (Beachvolleyball), Lina (Rettungssport), Otto (Klettern) und Felix (Biathlon) zeigt sich, welche Vorkenntnisse die Teammitglieder mitbringen und wie sie mit den jeweils anderen Sportarten klarkommen. Richtig spannend wird es dann im Wettkampf: Kann Team "KiKA LIVE" im sportlichen Vierkampf gegen "Die Sportmacher" punkten?

Sarah trifft Radsportlerin Antonia am 10. September 2022 um 20:00 Uhr

Auf dem Fahrrad zwölf Kilometer bergauf und dabei nicht aus der Puste kommen? Wie das geht, erfährt Sarah von der Nachwuchs-Radsportlerin Antonia, die seit dem dritten Lebensjahr bei Fahrradrennen dabei ist. Sarah begleitet sie bei ihrem ersten Berg-Contest in Freiburg, der Newcomer-Tour im Rahmen der Deutschland-Tour. Wird Antonia direkt einen Platz auf dem Siegerpodest erringen?

Ben trifft Lina Larissa Strahl am 12. September 2022 um 20:00 Uhr

Die Rolle der Bibi in "Bibi und Tina" hat sie berühmt gemacht, als Musikerin hat sie mehrere Alben veröffentlicht und wurde zweimal für den Deutschen Musikpreis "Echo" nominiert. In ihrem neuen Kinofilm "Alle für Ella" spielt Lina eine junge Musikerin. Ben trifft sie in Berlin. Die beiden haben keine Ahnung, was sie erwartet, und müssen gemeinsam und spontan Aufgaben rund um das Thema Musik lösen.

Ben und Sarah auf Abenteuer-Kanu-Tour im Spreewald am 26. und. 27 September 2022 um 20:00 Uhr

Paddeln auf der Spree - dabei aufregende Challenges bestehen und trickreiche Aufgaben lösen? Dabei geht es darum, wer nachts alleine im Zelt mit Mücken und möglichem Regenschauer schläft und wer sich Vorteile erspielt und in die gemütliche Hütte darf. Im Spreewald erleben Ben und Sarah gemeinsame Abenteuer zu Lande und auf dem Wasser.

Ben trifft Luca Hänni am 28. September 2022 um 20:00 Uhr

Der sympathische Sänger Luca Hänni kommt aus der Schweiz, kann sehr gut tanzen und singt den diesjährigen Song zur EBU-Aktion #SayHi!. Bei der Aktion stellen sich Kinder aus ganz Europa gegen Mobbing und setzen sich für Freundschaft ein. KiKA beteiligt sich und setzt somit ein Zeichen gegen Ausgrenzung. Ben trifft Luca in Berlin und testet mit lustigen Challenges, ob er wirklich ein Multitalent ist.

