"RUN4U": Cross-Challenge für den guten Zweck

Zwölfteilige Doku-Reihe mit Titelsong "Lauf" von Matthias Schweighöfer

Erfurt (ots)

Sie wollen kämpfen und sich als Team beweisen! Sechs Jugendliche trainieren vier Monate lang intensiv für ein gemeinsames Ziel: Einen Cross-Lauf, der alles von ihnen abverlangt, um Spenden für ihr Herzensprojekt zu sammeln. Ob es ihnen gelingt, ihre Grenzen zu überschreiten und die Challenge durchzuziehen, ist ab 1. November um 20:10 Uhr bei KiKA in der Doku-Reihe "RUN4U" (MDR) sowie im KiKA-Player und auf kika.de inklusive Zusatzfolge zu sehen.

Im wöchentlichen Training bereiten sich Nika, Marlene, Lena, Floris, Paul und Niklas mit Unterstützung von den zwei Coaches, Justus und Heidi, auf den Lauf vor und stehen immer wieder vor körperlichen und mentalen Herausforderungen. Aber sie geben nicht auf, denn sie rennen für eine Sache, die sie bewegt: Jeder erlaufene Kilometer bringt einen Euro Spende für ihr Projekt, den BUND e.V. Leipzig (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.).

Mit einem Bootcamp am Schladitzer See bei Leipzig starten die Läufer*innen ins Training. Für den Wettkampf bekommen sie außerdem Tipps von der zweifachen Olympia-Siegerin Heike Drechsler und dem Parkour-Influencer Benni Grams. Auch Jess und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) statten dem RUN4U-Team einen Besuch ab, um ihre persönlichen Fitness-Tipps zu testen. Zu sehen gibt's die Folge zum Sendestart von "RUN4U" am 1. November um 20:00 Uhr bei KiKA.

Die zwölfteilige Doku-Reihe zeigt KiKA ab 1. November montags bis donnerstags um 20:10 Uhr. Eine Zusatzfolge, rund um die Themen Parcouring & Kochen, ist ab 12. November exklusiv auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Musikalisch wird die Serie von dem Song "Lauf" von Matthias Schweighöfer begleitet. Verantwortliche Redakteurinnen beim MDR sind Anke Lindemann, Anke Gerstel und Sabine Scheuring.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. Registrierte Nutzer*innen finden im Kommunikationsportal eine Folge zur Ansicht.

