Am Mittwoch startet "#TeamTokio": Das neue Magazin von Sky Sport News begleitet neun Athletinnen und Athleten von Team Deutschland auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen

- Mit dabei sind Max Hartung (Fechten), Jonathan Horne (Karate), Laura Ludwig und Maggie Kozuch (Beach-Volleyball), Sarah Köhler (Schwimmen), Hannes Ocik (Rudern), Ronald Rauhe (Kanu), Thomas Röhler (Speerwurf), Sophie Scheder (Turnen) - In insgesamt acht Sendungen können Fans deren persönlichen Weg nach Tokio miterleben: der Auftakt am Mittwoch, 2. Juni, anschließend immer donnerstags um 19.00 Uhr - Mit Unterstützung von Team Deutschland haben Moderatorin Nele Schenker und die Reporter Alexander Bonengel und Merlin Desselberger die Protagonisten über ein halbes Jahr begleitet - Neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News ist "#TeamTokio" auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 30. Mai 2021 - Für die meisten Sportlerinnen und Sportler sind die Teilnahme an Olympischen Spielen und der Kampf um Medaillen der Höhepunkt ihrer Karriere. Was den Fans zuhause bei den Live-Übertragungen der Wettkämpfe, der Medaillenzeremonien und der Eröffnungs- und Abschlussfeiern meist verborgen bleibt, sind die harte Arbeit im Vorfeld, die alle Athletinnen und Athleten für ihr großes Ziel erbringen müssen, und die Entbehrungen, die sie dafür in Kauf nehmen. Wenn ab dem 23. Juli in Tokio die Olympischen Spiele aufgrund der Corona-Pandemie rund ein Jahr später als ursprünglich geplant stattfinden, gilt das noch mehr als sonst.

Im neuen Magazin "#TeamTokio" begleitet Sky Sport News neun Athletinnen und Athleten von Team Deutschland auf ihrem Weg zu diesen etwas anderen Olympischen Spielen. Als perfekte Einstimmung auf das Großereignis in Japan wird das halbstündige Format in den kommenden knapp zwei Monaten wöchentlich zu sehen sein. Zur ersten Sendung begrüßt Moderatorin Nele Schenker die Zuschauer am Mittwoch, 2. Juni live ab 19.00 Uhr, sieben weitere Sendungen werden dann bis einen Tag vor der Eröffnungsfeier zur gleichen Uhrzeit immer donnerstags ausgestrahlt.

Neben aktuellen News und Hintergründen, unterhaltsamen Rubriken und Live-Schalten zu Experten stehen seltene Einblicke in das Sportler- und Privatleben im Fokus, für die Nele Schenker und die Sky Reporter Alexander Bonengel und Merlin Desselberger über ein halbes Jahr ganz nah dran an den neun Protagonistinnen und Protagonisten waren.

Mit dabei sind Max Hartung (Mannschafts-Weltmeister im Fechten), Jonathan Horne (Karate-Weltmeister), Olympiasiegerin Laura Ludwig und Maggie Kozuch (Beach-Volleyball), Sarah Köhler (Staffel-Weltmeisterin im Schwimmen), Hannes Ocik (Dreifach-Weltmeister und Olympiazweiter als Schlagmann des Ruder-Achters), Ronald Rauhe (Kanu-Olympiasieger), Thomas Röhler (Speerwurf-Olympiasieger) und Sophie Scheder (Olympiadritte im Geräteturnen).

Neben der Ausstrahlung im Free-TV auf Sky Sport News ist das Magazin auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar. Außerdem steht jede Sendung nach der Live-Ausstrahlung auf skysport.de auch auf Abruf zur Verfügung.

