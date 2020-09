Der Kinderkanal ARD/ZDF

Lisa & Lena, Michael Patrick Kelly und weitere Prominente unterstützen den "KiKA Award" 2020!

Kinderjury wählt nominierte Projekte für die Preiskategorien aus

Schon früh leisten Kinder und Jugendliche mit Projekten und innovativen Ideen wichtige Beiträge für unser gesellschaftliches Zusammenleben. KiKA prämiert in diesem Jahr gemeinsam mit ARD und ZDF das außergewöhnliche Engagement von Kindern und Jugendlichen mit dem "KiKA Award".

Für die verschiedenen Award-Kategorien aus den Bereichen Wissenschaft, Medien, Nachhaltigkeit und Soziales stehen nun die prominenten Patinnen und Paten fest, die den jungen Engagierten für die Show bei KiKA am 20. November um 19:30 Uhr zur Seite stehen. Mit ihrer Erfahrung in der jeweiligen Preiskategorie unterstreichen die Patinnen und Paten zukunftsorientierte Bedeutung der Ideen und das nachhaltige Engagement.

Die prominenten Pat*innen der "KiKA Award"-Kategorien sind:

- Star-Choreographin, Sängerin und Tänzerin Nikeata Thompson vertritt den "KiKA Make a Change Award " für sozial-politisches Engagement. - Sänger Michael Patrick Kelly vertritt den "KiKA Kinder für Kinder Award" für das Engagement von Kindern für Kinder. - Influencerinnen Lisa & Lena vertreten den "KiKA Clever Online Award" für verantwortungsvolle Mediennutzung. - Rapper Eko Fresh vertritt den "KiKA For Our Planet Award" für nachhaltiges Engagement - Wissenschaftlerin und Astronauten-Anwärterin Dr. Suzanna Randall vertritt den "KiKA Young Science Award " für die nützlichste Erfindung.

Hunderte Bewerbungen mit innovativen Projekten sind in den vergangenen Wochen bei KiKA eingegangen. Welche Ideen es in die Award-Show schaffen, entschieden in der vergangenen Woche zehn Kinderjury-Teilnehmer*innen, die selbst sehr engagiert sind. Diese Projekte sollen nun bald verkündet werden.

Die "KiKA Award"-Kinderjury besteht aus:

Emma (16) und Azadeh (12) aus Berlin, Charlotte (12) aus Rostock, Michel (17) aus Bodenwerder, Anton (11) aus Aldenhoven, Elias (13) aus Neuruppin, Negin (16) aus Kaiserslautern, Luise (12) aus München, Levin (12) aus Konstanz und Ann-Christin (12) aus Mainz.

Während die Nominierten am 20. November gespannt der Award-Vergabe entgegenfiebern, werden hochklassige Musikacts auf der Bühne für die passende Stimmung sorgen. Award-Pate Michael Patrick Kelly performt in der Show seine neue Single "Beautiful Madness". Einen besonderen Moment verspricht der Auftritt von Susan. Die Nachwuchssängerin präsentiert mit "Stronger With You" ihren Beitrag als deutsche Teilnehmerin des diesjährigen "Junior Eurovision Song Contests" gemeinsam mit dem jungen Songwriter und Komponisten des Songs Levent Geiger, der 2019 im Finale von "Dein Song" (ZDF) stand.

Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Verantwortlich zeichnen Dorothee Herrmann (ZDF), Anja Hagemeier (rbb) und Dr. Matthias Huff (KiKA).

Weitere Informationen zum "KiKA Award" finden Sie auf kika-award.de und in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.

