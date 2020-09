Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Dein Song": Junge Songwriter*innen freuen sich auf das neue Komponist*innencamp in Österreich!

Mit Ilse DeLange, Kayef, Topic und Milow stehen die ersten Musikpat*innen der 13. Staffel fest

Das Bergdorf Ellmau in Österreich ist der neue Austragungsort des "Dein Song"-Komponist*innencamps! In überwältigendem Alpenpanorama und mit Blick auf den Gipfel des "Wilden Kaisers" treffen sich die zwölf Gewinner-Acts des diesjährigen Castings für die ZDF-Doku-Serie "Dein Song" im September für eine Woche zur gemeinsamen musikalischen Arbeit und vielen weiteren Herausforderungen.

Welche jungen Songwriter*innen setzen ihre Ideen am besten um und wer benötigt noch kreativen Input von den Profis der "Dein Song"-Band? Ziel der Sessions im Komponist*innencamp ist es, das musikalische Potential der Songs optimal auszuschöpfen. Dabei sollen die Kandidat*innen ihr kompositorisches Handwerk unter Beweis stellen und darüber hinaus mit der Band ihren Song zu einem bühnentauglichen Arrangement entwickeln.

Am Ende des Camps müssen alle Nachwuchskomponist*innen noch einmal vor der "Dein Song"-Jury mit Musiker Angelo Kelly, "MIA."-Frontfrau Mieze Katz, "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht und Singer-Songwriterin LOTTE auftreten. Sie entscheiden, wer in das große "Dein Song"-Livefinale einziehen darf. Für die besten acht Songwriter*innen erfüllt sich dann der Traum, mit einem prominenten Musikpat*innen weiter am Song zu arbeiten, ihn professionell zu produzieren und beim Livefinale einem großen Publikum zu präsentieren. Für die kommende "Dein Song"-Staffel haben schon jetzt namhafte Musiker*innen ihre Patenschaft zugesagt: Mit der niederländischen Sängerin Ilse DeLange, Rap- und Popmusiker Kayef, Musikproduzent Topic und dem belgischen Singer-Songwriter Milow stehen die ersten prominenten Unterstützer*innen für die jungen Songwriter*innen fest.

Doch auch alle ausgeschiedenen Kandidat*innen bekommen eine weitere Chance: Sie dürfen mit einem neu komponierten Song in einem eigenen Online-Contest auf kika.deauf einen direkten Platz im Casting der 14. "Dein Song"-Staffel im folgenden Jahr hoffen!

Die beiden Moderator*innen Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich sorgen neben Bandsessions und dem musikalischen Feinschliff im Komponist*innencamp wieder für den nötigen Fun-Faktor: Neben einer Lama-Wanderung und einem schwindelerregenden Kletter-Event, steht eine lustige Jodel-Challenge auf dem Programm: Und mit ausreichend Talent gibt es sogar ein "Jodel-Diplom".

Alle spannenden Geschichten rund um das neue Komponist*innencamp und der gesamte "Dein Song" Wettbewerb sind in der 16-teiligen Doku-Serie "Dein Song" ab dem 22. Februar 2021 bei KiKA zu sehen. Die Folgen begleiten die Künstler*innen auf ihrem Weg vom Casting über das Komponist*innencamp bis hin zur Zusammenarbeit mit ihren prominenten Musikpat*innen im Tonstudio.

Kreative Nachwuchsförderung und eine nachhaltige Philosophie sind seit vielen Jahren die Eckpfeiler des Erfolgs von "Dein Song". Der Nachwuchskomponist*innen-Wettbewerb überzeugt Zuschauer*innen und Kritiker*innen gleichermaßen und sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten in der jungen Zielgruppe des KiKA. Prominente Musiker*innen wie Nico Santos,Annett Louisan, Andreas Bourani, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Klaus Doldinger, David Garrett, Sarah Connor, DJ BoBo oder Peter Maffay engagierten sich bei den jungen Musiker*innen in der Vergangenheit bereits als Musikpat*innen. Stellvertretend stehen sie bei "Dein Song" für einen respektvollen Umgang mit jungen Talenten in der Musikbranche.

Weitere Informationen zur neuen Staffel von "Dein Song" finden Sie demnächst auf kika.de und auf kika-presse.de.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurin für die Doku-Reihe im ZDF ist Daniela Zackl. Verantwortlich für die Final-Show sind Corinna Miagtchenkov und Gordana Großmann.

