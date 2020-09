Der Kinderkanal ARD/ZDF

Das Ende ist nicht immer das Ende!

Premiere der Science-Fiction-Serie "ENDLINGS" (NDR) ab 28. September bei KiKA

Erfurt (ots)

Auf mysteriöse Art und Weise verschwinden auf der ganzen Welt sogenannte Endlinge, also die letzten Lebewesen einer Art. Sie tauchen auf einer großen Farm, gemeinsam mit einem Alien, wieder auf. Vier Teenager versuchen herauszufinden, warum der Außerirdische die Tiere eingesammelt hat. Die kanadische Science-Fiction-Serie "ENDLINGS" (NDR) feiert am 28. September um 20:10 Uhr bei KiKA Premiere.

Die spannende Science-Fiction-Serie für ältere Kinder ist eine Produktion der kanadischen Firma Sinking Ship Entertainment. Als Produzent war J. J. Johnson tätig, der bereits die bei KiKA gezeigten Serien "Annedroids" und "Odd Squad" produziert hat. Verantwortliche Redakteur*innen beim NDR sind Ole Kampovski und Ulrike Ziesemer.

Zum Inhalt:

Tuko ist der letzte Afrikanische Elefant, der von der Wildhüterin Abiona beschützt wird. Doch eines Tages verschwindet er auf seltsame Weise. Am anderen Ende der Welt taucht der Dickhäuter auf einer Farm wieder auf - gemeinsam mit anderen Endlingen und einem Alien. Vier Pflegekinder, die hier ein Zuhause gefunden haben, wollen herausfinden, wie die fremden Besucher*innen zu ihnen kamen. Es stellt sich heraus, dass der Außerirdische Endlinge auf der ganzen Welt eingesammelt hat. Doch auf seiner Mission ist das Raumschiff abgestürzt und seine Sammlung der Art-Letzten des Universums wurde auf der Farm verteilt.

Die Kinder fangen an, die Endlinge wieder einzusammeln und müssen dabei einige Schwierigkeiten überwinden. Abiona kommt auf die Farm, eine mysteriöse Wissenschaftlerin scheint besonderes Interesse an dem Alien zu haben und auch die Polizei durchsucht plötzlich das Grundstück. Am Schluss steht für alle fest: Das Ende ist nicht immer das Ende, es kann auch einen neuen Anfang bedeuten.

KiKA zeigt die erste Staffel der Serie "ENDLINGS" (NDR) ab dem 28. September montags bis donnerstags um 20:10 Uhr in Doppelfolgen. Die Serie ist nach der Ausstrahlung auch im KiKA-Player abrufbar.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Für registrierte Nutzer*innen steht im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht bereit.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell